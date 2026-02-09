Dárců krve bylo loni o tisíc méně než před rokem. Lákat je bude i Drákula

Dobrovolných dárců krve ubývá, důvodem je i věk. Zatímco v roce 2024 jich do Baťovy nemocnice ve Zlíně přišlo celkem 11 356, v roce 2025 to bylo už jen 10 436. Ještě větší propad zaznamenali prvodárci. V roce 2024 jich do zlínské transfuzní stanice přišlo 603, o rok později již jen 435.
Baťova nemocnice eviduje čím dál méně dárců krve, v letošní kampani ji proto podpoří herci Městského divadla Zlín a představení Drákula - komedie děsu. (únor 2026) | foto: Krajská nemocnice T. Bati Zlín

Baťova nemocnice proto bude i v letošním roce spolupracovat s Městským divadlem Zlín. Dárce krve teď bude lákat Drákula neboli herec Marek Příkazký, který hraje hlavní roli ve stejnojmenné komedii Drákula – komedie děsu. Kampaň letos podpoří také další herečka zlínského divadla, Anna Randárová, která po vzoru svého otce, herce Luďka Randára, chodí krev darovat pravidelně.

Nemocnice bude letos cílit na prvodárce. „Dárcovská populace stárne a prvodárců není tolik, aby zkušené dárce nahradili. Chceme apelovat na mladé lidi, potřebovali bychom, aby jich bylo více, a hlavně pak chodili krev darovat pravidelně,“ vysvětlila primářka hematologicko-transfuzního oddělení Jana Pelková.

Zdravotníci se proto více zaměří právě na oslovování mladé generace a zároveň vyzývají stávající dárce, aby s sebou k odběru přivedli i své děti, vnuky nebo mladé kolegy.

Společně se zlínskými herci Luďkem a Annou Randárovými vznikl také edukativní dokument o cestě krve a aktuálně spolupráce pokračuje v souvislosti s představením Drákula – komedie děsu. Herec Marek Příkazký v roli Drákuly osobně navštívil dárce krve na hematologicko-transfuzním oddělení.

Prvodárci mohou přijít bez objednání

Nemocnice se snaží své dárce dlouhodobě podporovat a motivovat. K oblíbeným benefitům patří každodenní snídaňový raut po odběru a drobné dárky při speciálních akcích. Kromě toho mohou dárci čerpat zákonný den volna v zaměstnání, uplatňovat daňové úlevy nebo využít benefity nabízené zdravotními pojišťovnami.

„Každý dárce skutečně pomáhá pacientům. Darovat krev může většina zdravých lidí. Základní podmínkou je dobrý zdravotní stav, věk nad 18 let a odpovídající hmotnost. Způsobilost vždy posuzuje lékař při vstupním vyšetření, aby byl odběr bezpečný pro dárce i příjemce,“ doplnila Pelková s tím, že prvodárci mohou přijít bez objednání.

Ostatní zájemci o darování krve se mohou objednat online, veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách nemocnice.

V roce 2025 Baťova nemocnice evidovala 460 pravidelných dlouholetých dárců, kteří měli 40 a více odběrů. Celkový objem odebrané krve všech dárců krve byl 4 566 litrů.

