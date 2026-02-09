Baťova nemocnice proto bude i v letošním roce spolupracovat s Městským divadlem Zlín. Dárce krve teď bude lákat Drákula neboli herec Marek Příkazký, který hraje hlavní roli ve stejnojmenné komedii Drákula – komedie děsu. Kampaň letos podpoří také další herečka zlínského divadla, Anna Randárová, která po vzoru svého otce, herce Luďka Randára, chodí krev darovat pravidelně.
Nemocnice bude letos cílit na prvodárce. „Dárcovská populace stárne a prvodárců není tolik, aby zkušené dárce nahradili. Chceme apelovat na mladé lidi, potřebovali bychom, aby jich bylo více, a hlavně pak chodili krev darovat pravidelně,“ vysvětlila primářka hematologicko-transfuzního oddělení Jana Pelková.
Zdravotníci se proto více zaměří právě na oslovování mladé generace a zároveň vyzývají stávající dárce, aby s sebou k odběru přivedli i své děti, vnuky nebo mladé kolegy.
Společně se zlínskými herci Luďkem a Annou Randárovými vznikl také edukativní dokument o cestě krve a aktuálně spolupráce pokračuje v souvislosti s představením Drákula – komedie děsu. Herec Marek Příkazký v roli Drákuly osobně navštívil dárce krve na hematologicko-transfuzním oddělení.
Prvodárci mohou přijít bez objednání
Nemocnice se snaží své dárce dlouhodobě podporovat a motivovat. K oblíbeným benefitům patří každodenní snídaňový raut po odběru a drobné dárky při speciálních akcích. Kromě toho mohou dárci čerpat zákonný den volna v zaměstnání, uplatňovat daňové úlevy nebo využít benefity nabízené zdravotními pojišťovnami.
„Každý dárce skutečně pomáhá pacientům. Darovat krev může většina zdravých lidí. Základní podmínkou je dobrý zdravotní stav, věk nad 18 let a odpovídající hmotnost. Způsobilost vždy posuzuje lékař při vstupním vyšetření, aby byl odběr bezpečný pro dárce i příjemce,“ doplnila Pelková s tím, že prvodárci mohou přijít bez objednání.
Ostatní zájemci o darování krve se mohou objednat online, veškeré informace jsou dostupné na webových stránkách nemocnice.
V roce 2025 Baťova nemocnice evidovala 460 pravidelných dlouholetých dárců, kteří měli 40 a více odběrů. Celkový objem odebrané krve všech dárců krve byl 4 566 litrů.