Spor o daň z nemovitosti ve Zlíně nekončí, může ovlivnit i krajské volby

Když se uplynulý čtvrtek ráno konala demonstrace na náměstí Míru ve Zlíně kvůli vysoké dani z nemovitosti, někteří protestující pak přišli i na zasedání zastupitelstva v sousední budově radnice. Hromadně tam vyjadřovali svoji nespokojenost. Někteří z nich přitom zdůrazňovali, že dosud volili ANO, ale teď už nebudou.

Už na konci září se přitom konají krajské a za necelé dva a půl roku komunální volby. A bouřlivá debata o výši daně může hlasování lidí ovlivnit.

„Dopad na krajské volby se vyloučit nedá,“ tuší primátor Jiří Korec (ANO), který je krajským zastupitelem a v krajských volbách kandiduje na 17. místě. Podle něho má protestní akce i petice proti vysoké dani jediný účel – poškodit jeho i hnutí ANO před zmíněnými krajskými volbami.

„Hesla, která zaznívala proti mé osobě a hnutí ANO, jsou úplně mimo mísu. Míří to jasně na dehonestaci mé osoby a snížení preferencí ANO,“ míní Korec. „Cílem autora demonstrace není daň z nemovitosti. Využívá jen téma, které každého zaujme,“ dodal.

Organizátorem protestů je opoziční zastupitel zvolený za SPD Pavel Sekula. Ten se netají, že jde o kampaň. A pokud se daň výrazněji nesníží, zorganizuje větší demonstraci v září před krajskými volbami.

Zvyšování daní body ubere, uznává náměstek

Hnutí ANO navíc ve Zlíně pravidelně nevítězí. I když tady ovládlo poslední dvoje komunální volby, v letošních červnových eurovolbách v krajském městě uspěla koalice SPOLU. A ta triumfovala také před třemi lety ve sněmovních volbách.

„Daň z nemovitosti tady rezonovala, ale pokud si lidé uvědomí, že je na radnici koalice, tak by tím krajské volby v případě ANO ovlivněny být neměly. Bohužel se to ale často strhává na nejvyšší představitele koalice,“ uvažuje hejtman a krajský volební lídr ANO Radim Holiš.

ANO vládne na zlínském magistrátu s ODS, KDU-ČSL a Piráty. Ekonomický náměstek Miroslav Chalánek (ODS) si myslí, že voliči ODS navýšení daně přijmou snáze než příznivci ANO či SPD.

„Máme odpovědnost, znalost problematiky a podle toho se rozhodujeme. Kdybych měl jen politický pohled, tak to dělat nebudu. Zvyšování daní a poplatků vždycky body spíše ubere,“ podotkl Chalánek. „Děláme rozhodnutí, které nám nezlepší veřejné mínění. Ovšem věřím, že naše voličská skupina chápe, že do politiky patří nepopulární kroky,“ doplnil.

Podle zlínského zastupitele, senátora a krajského lídra ODS Tomáše Goláně daň krajské volby neovlivní nijak. „Budou o jiných tématech. Toto je jen téma Zlína, i když docela rezonuje,“ řekl Goláň.

„Primátor je tvář koalice, takže to dobré i špatné jde vždycky za ním. Dopad to může mít výraznější na ANO. I tam, kde budou lidé z vedení Zlína na čele krajské kandidátky, to může mít větší dopad,“ poznamenal zlínský náměstek primátora Vojtěch Volf (KDU-ČSL).

Chystá se oprava kina, náměstí i stadionu

Zástupci koalice říkají, že se setkali s více lidmi, kteří prudké zvýšení daně v letošním roce chápou. Ale bude důležité, jestli se městu podaří vybrané peníze vrátit do rozvoje města tak, aby to bylo vidět.

„Pokud by se nic nestalo a jen jsme získávali peníze a město stagnovalo, tak se to výrazně propíše do výsledků komunálních voleb. Pokud občan uvidí výrazný posun ve věcech, které máme v plánu, tak vynaložení prostředků pro ně bude pochopitelnější,“ nepochybuje radní Jiří Robenek (Piráti). „Věřím, že to komunální volby neovlivní, protože peníze vrátíme do prostoru města,“ doufá Korec.

Zlín čeká oprava Velkého kina, náměstí Míru, zimního stadionu a velké dopravní akce. Podle Volfa by bylo dobré investovat i do plošných opatření, jako je aktuální schválení MHD pro důchodce nad 80 let zdarma. Něco podobného chce prosadit u plateb za odpad. Radnice také letos poprvé rozdělila mezi městské části o 15 milionů korun více.

„Dopad bude záležet i na tom, do jaké míry bude téma uchopené podle pravdy, nebo se s ním bude manipulovat,“ naznačil Robenek s odkazem na status senátora a lídra KDU-ČSL Jiřího Čunka.

Ten uvedl, že Zlín pod vedením hnutí ANO „zjevně šetří na něco velkého“ a připojil obrázek fotbalového stadionu z ankety, co by mohlo vyrůst na volných pozemcích v Malenovicích. „Jen nevím, jestli to lidé ocení,“ napsal Čunek. Radnice takový projekt nechystá. „Je to nesmysl. Je to hodně pod úroveň, ale před volbami se takové věci dějí,“ krčí rameny Robenek.