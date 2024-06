Opozice chce daň z nemovitosti snížit víc, Zlínem koluje protestní petice

Proti původnímu razantnímu navýšení se strhla velká vlna nevole a vznikla i protestní petice. „Úplně spokojení nejsme, chtěli jsme trochu větší snížení. Nicméně jsme rádi i za toto,“ uvedl zastupitel Pavel Simkovič (STAN).

Koalice prezentovala svůj návrh zástupcům opozice před několika dny. Hnutí STAN předtím na sociálních sítích naznačilo, že bude samo navrhovat konkrétní model snížení daně. Původní navýšení mělo být jen poloviční a na další by mohlo dojít až následující rok. Tím by se skoková změna rozložila do více let a byla by pro obyvatele přijatelnější.

„Chtěli jsme také více diferencovat jednotlivé části Zlína, ale koalice už o tom nechtěla dál diskutovat,“ poznamenal Simkovič.

Navýšení rozložené v čase požadovalo i hnutí Zlín 21. „Měli jsme představu o snížení o zhruba 25 procent, ale v této chvíli je lepší něco než nic,“ sdělil zastupitel Čestmír Vančura (Zlín 21). Chtěl by však dál řešit způsob stanovení daně v místních částech Zlína.

„Dnes se určuje podle katastrálních území, a to nestejnoměrně. Rádi bychom, aby se pracovalo rozdílně s jednotlivými částmi města podle dohodnutého klíče, například výroba, bydlení, služba, dostupné služby občanské vybavenosti,“ předestřel Vančura.

SPD považuje krok koalice za kosmetickou a nedostatečnou úpravu. „A to především proto, že katastrální území Zlín má místní koeficient 2,6, což znamená, že složený koeficient je tady pořád nejvyšší ze všech srovnatelných měst,“ reagoval zastupitel zvolený za SPD Pavel Sekula.

Daň přinese městu o 40 milionů méně

Po zvýšení je aktuálně místní koeficient v centru Zlína 2,9. A když se vynásobí koeficientem 3,5, který stanovuje stát a letos ho také výrazně zvýšil, součin činí 10,15. To je vůbec nejvíce v Česku. Po snížení bude součin 9,1, přičemž většina krajských měst má 7.

Sekula zorganizoval petici, v níž požaduje sjednocení místního koeficientu v celém Zlíně na dva. „Není důvod, aby byl při tak velkých sazbách rozdíl mezi centrem a okrajovými částmi,“ konstatoval.

Podle primátora Jiřího Korce (ANO) koalice hledala takové snížení, které rozpočet města unese a lidem uleví. Došla k částce 40 milionů korun, což je poloviční suma, o kterou si měla městská kasa polepšit. Pro obyvatele to znamená, že se jim oproti letošku daň sníží o 10 až 20 procent, v průměru asi o šestnáct procent.

A na tom se nic nezměnilo ani po setkání s opozicí. „Bavili jsme se o tom, co všechno jde a nejde, ale nezaznělo nic konkrétního,“ řekl Korec. Konečné rozhodnutí bude na zastupitelích, kteří se sejdou v červnu. Koalice má většinu, takže by její návrh měl projít.