Daň z nemovitosti ve Zlíně narostla na čtyřnásobek, zvedlo ji město i stát

Výsledek je následovný: za byt 3+1 o rozloze 100 metrů čtverečních v centru Zlína jeho majitel loni zaplatil daň z nemovitosti 1 098 korun, letos je to už 4 334 korun. Rozdíl činí 3 236 korun.

U rodinného domu s jedním nadzemním podlažím o ploše 120 metrů to bylo v centru města 1 485 korun. Teď 5 968 korun, tady je rozdíl dokonce 4 483 korun. Navíc to jsou výrazně vyšší částky než v některých dalších krajských městech.

„Částka rozhodně není nízká. Je třeba férově říci, že je větší, ale odpovídá zdanění kapitálu,“ tvrdí ekonomický náměstek primátora Miroslav Chalánek (ODS). „Správa veřejného prostoru se službami, které město zabezpečuje, něco stojí a kapitál by se na tom měl nějak podílet. Nemovitosti tvoří veřejný prostor a jsou s tím spojené náklady, které jsou součástí městského rozpočtu,“ doplnil.

Jde například o údržbu cest či zeleně, svoz odpadu a další věci. Radnice také uvádí, že je třeba rozdělit meziroční rozdíl a částku jako takovou. Ještě loni podle Chalánka patřil Zlín mezi města, kde je daň z nemovitosti jedna z nejnižších, protože se od roku 2008 nezvyšovala.

„Argument, že jsem předtím platil 600 korun a teď třeba šestkrát tolik, je sice pravdivý, ale my jsme měli zdanění, které žádné z krajských měst nemělo. Bylo hodně podstřelené,“ poznamenal Chalánek. Proto městští zastupitelé loni v červnu stanovili jednotný základní koeficient pro výpočet daně 3,5, což je dáno počtem obyvatel. Dříve býval 4,5 v širším centru Zlína, 2,5 v Malenovicích, Prštném a Loukách a 2 ve zbytku města.

Nově byl zavedený také místní koeficient v rozpětí od 2 do 2,9. Nejvyšší je v centru, nejnižší na Salaši, v Klečůvce a Lhotce. Městská pokladna si tak měla ročně polepšit na výběru daně z nemovitosti z 56 milionů na 139 milionů.

Olomouc či Jihlava jsou levnější

Ve srovnání s některými krajskými městy je však Zlín aktuálně výrazně dražší. V Olomouci lidé zaplatí za byt 3+1 o rozloze 100 metrů čtverečních 2 990 korun, za dům o stejné ploše a bez dalšího příslušenství totožnou částku. V Olomouci mají místní koeficient 2 po celém městě. A zvyšovat ho neplánují. „V oblasti daně z nemovitostí nic nechystáme,“ uvedla mluvčí olomoucké radnice Radka Štědrá.

V Jihlavě vyjde daň ze stejně velkého bytu na 2 880 korun, dvoupodlažní dům o totožné ploše i se zahradou pouze na 1 800 korun. A to navzdory skutečnosti, že tam daňové koeficienty po čtrnácti letech tento rok také zvyšovali. Základní koeficient mají 4,5, místní 1,5. „Umístění nemovitosti v rámci města již nově nehraje roli,“ podotkl mluvčí jihlavského magistrátu Radovan Daněk.

Když Zlín loni daň z nemovitosti zvedal, většina opozičních zastupitelů k tomu měla výhrady. „Přikrmujeme bestii inflace našimi rozhodnutími. Z mého pohledu je to špatně. Zároveň se naše město stává drahým pro naše občany ve smyslu životních nákladů, trošku si podřezáváme větev sami pod sebou,“ prohlásil zastupitel Pavel Sekula (SPD).

Ve Zlíně totiž zdražilo také jízdné v městské hromadné dopravě, svoz odpadu i voda.

Magistrát se brání, že při schvalování vyšší daně ve Zlíně ještě nebylo jasné, jak bude daňový balíček státu vypadat, protože byl ve schvalovacím procesu. Krok státu v této věci považuje Chalánek za nešťastný i proto, že zvyšování daně z nemovitosti bylo vždy výlučně v gesci samospráv. „Stát do toho zasáhl bez ohledu na to, jaká opatření města udělala, čímž také narušil kontinuitu tvorby zdanění,“ řekl náměstek.

Stát zvedl základní sazbu pro výpočet daně ze dvou korun na zhruba 3,5 koruny. Pokud by to neudělal, daň za byt 3+1 o rozloze 100 metrů by v centru Zlína dnes byla 3 331 (o zhruba 1 000 korun méně než dnes) a za rodinný dům s jedním nadzemním podlažím 4 505 (o asi 1 500 korun méně). Základní sazba, již stát zvýšil, se násobí koeficienty, které zvedalo město.

Paradoxem je, že ve Zlíně ze zvýšení daně více investic neudělají. Sice přinese do městského rozpočtu zhruba 100 milionů korun, ovšem stát dalšími daňovými opatřeními z balíčku připraví město o zhruba stejnou částku. Snížil samosprávám například výnosy z hazardu, a naopak zvýšil sazby DPH u některých služeb.

V dalších městech v kraji je daň výrazně nižší. Základní koeficient je tam totiž jen 2,5, což je dáno jejich velikostí. V Uherském Hradišti nově od letoška zavedli místní koeficient 2,2. Byt o rozloze 100 metrů tam na dani stojí 2 350 korun. Ve Vsetíně je to 2 136 a v Kroměříži jen 1 068 korun.