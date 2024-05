Obrat. Zlín couvl a po odporu obyvatel chce snížit daň z nemovitosti

Daň z nemovitosti letos vyskočila v některých částech města až o 700 procent. Zastupitelé navýšení ze strany města schválili loni v červnu, pak ho ještě zvýšil vládní konsolidační balíček.

Radniční koalice v čele s ANO se i proto rozhodla, že lidem uleví a daň od příštího roku alespoň trochu sníží. „Chceme dostát našemu slibu, který jsme při schvalování navýšení daně v červnu 2023 dali. A to že daň nebude v budoucích pěti letech vyšší než v roce 2024,“ nastínil primátor Jiří Korec (ANO).

„A zároveň chceme reagovat na výrazné skokové navýšení daně ze strany státu. Proto nyní připravujeme změnu v podobě snížení daně z nemovitosti v rozsahu zhruba 10 až 20 procent z částky zaplacené v roce 2024, v průměru tedy asi o šestnáct procent,“ upřesnil.

Když se daň letos navýšila, součin koeficientů, z nichž se počítá, byl ve Zlíně 10,15, což je nejvíce v republice. Praha či Plzeň mají deset. Většina krajských měst sedm. Daň se ve Zlíně zvedla v průměru čtyřikrát až pětkrát, někde ale sedmkrát. Lidé v některých okrajových částech platili za rodinný dům s pozemkem místo necelých tří tisíc více než 10 tisíc korun.

Obyvatelé Zlína dávali nespokojenost najevo na sociálních sítích, někteří si stěžovali i na posledním zasedání zastupitelstva, kde se snížení daně řešilo, ale neprošlo.

Snížením daně město přijde o 40 milionů

Vedení města říkalo, že se v červnu nebo v září k dani vrátí, což se stane. Mimo jiné proto, že stát aplikoval na výpočet daně inflační doložku, a aby se příští rok daň o doložku nezvyšovala, měla by se reálně trochu snížit.

Koalice se dohodla, že místní koeficient, který letos nově zavedla a je v průměru 2,6, klesne o 0,3. To znamená 40 milionů korun, které lidé do příštího roku nebudou platit. Pro někoho to bude znamenat několik set, pro jiného i pár tisíc korun.

„Inflace v budoucích pěti letech by neměla být vyšší než deset procent. To je kolem 25 milionů korun. Dalších zhruba 15 milionů je snížení, které má aspoň trochu lidem pomoci,“ nastínil Korec.

„Dospěli jsme k názoru, že ze strany státu byla daň navýšena mnohem více, než se čekalo. Obyvatele Zlína velmi zatížila, takže na to reagujeme,“ poznamenal primátor.

Město při zvyšování daně argumentovalo tím, že se patnáct let neměnila a že musí mít příjmy na údržbu a rozvoj Zlína. Tento krok jde částečně proti tomu. „Navrhované snížení jde čistě na vrub městského rozpočtu,“ poznamenal náměstek primátora přes finance Miroslav Chalánek (ODS).

Původní úpravou koeficientů si mělo město polepšit při výběru daně z 56 na 141 milionů. Od příštího roku to bude minus 40 milionů. A kvůli konsolidačnímu balíčku přijde město na příjmech zhruba o dalších sto milionů.

„Současně s ohledem na úpravy v daňové oblasti, zejména kvůli úpravám sazeb DPH, město Zlín vydá přibližně o 20 milionů více na výdajové straně, takže ve výsledku navýšení daně ze strany státu nepokrývá celý výpadek příjmů ze strany státu,“ upozornil Chalánek.

Darebáctví a nenažranost, stěžovali si lidé

Navíc město s ohledem na očekávané vyšší příjmy z daně z nemovitosti navýšilo náklady na údržbu chodníků a cest, aby se vybrané peníze do města vrátily.

„Snažili jsme se najít částku, kterou ještě budeme moci ustát, abychom neohrozili navýšenou částku na údržbu, opravy a investice. Tato nám vyšla (40 milionů). Budeme se ji snažit sanovat z interních zdrojů,“ naznačil Korec.

O snížení daně neúspěšně usilovalo na posledním zasedání zastupitelstva SPD, které pak vypsalo petici, již zatím podepsalo asi 1 500 lidí. SPD chce snížit místní koeficient na 2.

„Takové darebáctví a nenažranost se jen tak nevidí. Okrádat lidi na bydlení, které bylo již dávno zaplaceno ze zdaněných peněz,“ připojil pod petici komentář Radek Kolář. Ve stejném duchu se vyjadřovala většina diskutujících.

Koalice ve čtvrtek v podvečer návrh předložila na jednání předsedů klubů politických stran. Bude ho ještě muset schválit rada a zastupitelstvo, v němž má koalice většinu, takže by návrh měl projít. Na jednání přišlo se svým návrhem na snížení daně také hnutí STAN. Korec ale říká, že tlaky opozice v rozhodnutí vedení nehrály roli.