Spolky se odvolaly proti stavebnímu povolení na výstavbu tří objektů. Mezi nimi je i prodloužení dálnice o zhruba půl kilometru, z něhož povede sjezd na výpadovku do Zlína.

„Je to důležitý krok ministerstva dopravy, který je podložený a vyargumentovaný, i důležitý krok pro řidiče,“ reagoval mluvčí Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) Jan Rýdl.

Připustil ovšem, že představa silničářů o tom, že 17 kilometrů nové dálnice z Hulína do Fryštáku otevřou do konce letošního června, se rozplývá „Mluvili jsme o tom, že D49 v celé trase Hulín - Fryšták bude otevřena v první polovině letošního roku. V tuto chvíli to ale nedokáží potvrdit. Myslím si, že to tak nebude,“ naznačil Rýdl.

ŘSD potřebuje čas na výstavbu tří objektů, které má teď konečně povolené, což je kromě prodloužení dálnice i kanalizace a most. Navíc ministerstvo stále rozhoduje o odvolání spolku Děti Země proti povolení na dalších jedenáct objektů, které jsou pro spuštění provozu nutné. Mezi nimi je silniční spojnice z dálnice na kruhovou křižovatku na příjezdu do Zlína.

V případě tří objektů ministerstvo potvrdilo stavební povolení s několika drobnými změnami. Jedna z nich spočívá v tom, že se do povolení doplňuje nová věta: „Stavebník zajistí, že záznamy o činnosti ekologického dozoru budou v pravidelných intervalech (...) předkládány orgánům ochrany přírody a krajiny, případně též na vědomí stavebnímu úřadu.“

Silničáři musí vést ekologický deník

Silničáři budou muset vést ekologický deník, do něhož zaznamenají každou činnost na staveništi, která se dotýká zákona o ochraně krajiny a přírody. Další podmínky se týkají například osevu ploch kolem dálnice. Rozhodnutí ministerstva má přes 30 stran.

Spolky v odvolání požadovaly přezkum některých závazných stanovisek a doplnění podmínek stavebního povolení o otázky související s prováděním ekologického dozoru. „S postupem ministerstva jsme částečně spokojení, neboť jsme se spolkem Egeria prokázali řadů významných chyb stavebního povolení,“ tvrdí předseda Dětí Země Miroslav Patrik.

„Navíc nám bylo vyhověno uložením pěti podmínek, z nichž tři se týkají zmírnění a kompenzace zásahu tří objektů do krajinného rázu a po jedné podmínce upřesnění činnosti ekologického dozoru a povinnosti vést ekologický deník,“ vypočítal.

Současně ale ministerstvo odmítlo názor spolků, že silničáři tři objekty už začali stavět. Do 3. června je možné proti jeho rozhodnutí podat žalobu. Patrik zatím nesdělil, zda tak učiní.

Nastanou další komplikace?

Tento dílčí úspěch silničářů každopádně vítají obce na trase stávající přetížené silnice z Holešova do Fryštáku. „Snad konečně zvítězil zdravý rozum a díky tomu budeme moci dokončit akce, jako jsou opravy komunikací, které byly poničeny těžkou technikou, která jezdila na stavbu dálnice,“ doufá starosta Fryštáku Pavel Gálík.

Městem projíždí 10 tisíc aut denně přímo přes náměstí. Starosta věří, že se pak situace zlepší. „Je to aspoň nějaká dobrá zpráva. Provoz je u nás stále silný, takže by bylo fajn, kdyby se dálnice otevřela,“ souhlasí starostka nedalekého Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

Starostové už nepočítají s tím, že by se dálnice do Fryštáku otevřela v polovině letošního roku. Doufají, že to bude alespoň do jeho konce.

Před nedávnem ekologičtí aktivisté navíc vyhráli další soudní spor. Šlo o to, jestli měl být spolek Egeria účastníkem povolovacího řízení na odlučovač ropných látek, jež musí být součástí dálnice D49. Krajský úřad jeho odvolání proti povolení nejprve odmítl, protože podle něho účastníkem řízení nebyl.

Městský soud v Praze ale na základě žaloby Egerie rozhodl, že jím je. Proto by měl krajský úřad o odvolání rozhodnout. „Retenční nádrž už je asi postavená, ale kraj se musí zabývat odvoláním. Těžko říci, jestli se něčeho dosáhne,“ sdělil Patrik.

Egerii řídí Miroslav Mach, který s médii nekomunikuje. Podle Patrika bylo pro dálnici z Hulína do Fryštáku umístěno kolem 190 stavebních objektů, ovšem spolky se mohly účastnit řízení jen u zhruba třetiny z nich.

Otázka je, jestli skutečnost, že odlučovač ropných látek nemá povolení v právní moci, může mít dopad na termín otevření dálnice. „To je právní otázka. Asi by ale nebylo v pořádku, kdybychom zprovozňovali dálnici se stavebním objektem, který nemá povolení v právní moci,“ nastínil Rýdl, podle něhož jde o komplikaci.

Starostové z okolí se podivují, že pár aktivistů dokáže brzdit tak velkou stavbu. Ti zase tvrdí, že pouze chtějí, aby se dodržovaly zákony.

Výstavba dálničního mostu ve Fryštáku (červenec 2024):