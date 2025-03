Lidé tak poslali do oběhu petici, jejímž cílem je, aby byly nové dálniční úseky zdarma. Stát ovšem opakovaně řekl, že výjimky ohledně mýtného už vydávat nehodlá.

„Zlepšilo se to o 42 procent, což je dost. Ale pokud jde o kamiony, tak jich přes obec stále jezdí hodně, hlavně polské a slovenské. Vypadá to, jako by se dálnici z ekonomických důvodu vyhýbali,“ uvažuje autor petice Milan Dostálek.

Bydlí 70 let pár metrů od silnice I/55 v Babicích a také od přechodu se semafory, před nímž auta brzdí a rozjíždějí se. To je poměrně hlučné, což slyší i přes zavřené okno.

„Když dávají do pohybu těch 30 tun, tak je to dobře slyšet. Nebo když je brzdí. Otřesy už jsou ale minimální, když je hlavní cesta opravená,“ přiblížil Dostálek, podle něhož není možné v létě směrem do ulice větrat.

Sčítání dopravy Ředitelstvím silnic a dálnic ČR ukázalo, že loni v únoru po cestě I/55 přes města a obce na jih a zpět projelo 483 214 aut i motorek, letos to bylo ve stejném měsíci 281 040.

Pokud jde o osobní auta, je poměr mezi loňským a letošním únorem 389 040 / 240 395, v případě kamionů 22 935 / 7 185. Ukazuje se tedy, že dálnice splnila svůj účel. „Proč by to ale nemohlo být ještě lepší?“ zamýšlí se Dostálek.

Naše snaha je jako sci-fi, ví autor petice

Současně si uvědomuje, že šance na změnu je jenom malá. „Naše snaha vypadá jako sci-fi, ale chceme na tuto situaci upozornit. Přes 90 procent oslovených petici automaticky podepíše,“ tvrdí.

Petici za bezpečnější a zdravější život u silnice I/55 zatím podepsalo asi 350 lidí. Petiční archy jsou na obecních úřadech v Babicích, Huštěnovicích a některých dalších v okolí. Podepsat je ji možné i na internetu. Starostka Babic Martina Horňáková k ní svůj podpis nepřipojila, protože si myslí, že takový protest nic nezmění.

„S poklesem dopravy jsem spokojená. Až bude otevřený i dálniční úsek mezi Napajedly a Spytihněví, tak by to mohlo být ještě lepší,“ doufá.

Podle Dostálka se pod petici podepsali už i někteří obecní zastupitelé. Když bude mít podpisů jeden dva tisíce, chce archy poslat ministerstvu dopravy.

Stát však výjimky, které dálniční úsek omilostní od placení, už nevydává, ačkoliv třeba severovýchodní část dálničního obchvatu Otrokovic je stále zdarma. Z poplatků má totiž příjmy, které může použít na výstavbu dalších úseků dálnic.

„Každým podnětem se zabýváme a na petici budeme reagovat, pokud nám bude doručena,“ reagoval mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.

„Jediné systémové řešení je ale převedení předmětného úseku silnice I/55 na kraj, rekategorizace na silnici druhé třídy a omezení tranzitní nákladní dopravy pomocí dopravního značení,“ upřesnil.

Průtah obcemi pro kamiony za peníze?

Kraj s převodem počítá, ale až po dokončení dálnice D55, což by mohlo být v roce 2029. Pokud by byl průtah obcemi pro nákladní auta za peníze, platit by mohla 5 korun za kilometr, stejně jako na dálnici. Jemelka v této souvislosti upozornil, že na zpoplatnění by mohlo doplatit i lokální zásobování.

Podle Dostálka by ale místní nákladní doprava mohla mít výjimku. V Babicích má výrobnu například potravinářská firma Hamé, k níž lze přijet pouze po průtahu obcí, nikoliv po dálnici.

„Zpoplatnění hlavní silnice je dobré řešení, kamiony by to nutilo jezdit po dálnici,“ souhlasí Martina Horňáková.

Mýtné pro kamiony považuje za dobré řešení také starosta sousedních Huštěnovic Aleš Richtr. Zároveň si myslí, že stát nebude souhlasit s tím, aby byly dálnice, byť nedokončené, zdarma.

„Zásadní problém je, že ještě není dálnice mezi Napajedly a Babicemi. Její dokončení by rozhodně pomohlo,“ nepochybuje Richtr.