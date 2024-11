Z Babic po D55 se řidiči pustí od prosince, práce komplikují tekuté písky

V posledním úseku z Moravského Písku bude mít zatím jen dva pruhy místo čtyř, protože tam silničáři bojují se špatným pískovým podložím. Ovšem zbývající část bude plně funkční.

Silničáři ji chtěli původně otevřít 2. prosince, kvůli komplikacím s pískem to má být 19. prosince.

„Chceme pustit do provozu ucelený úsek, který je dlouhý 21 kilometrů, aby to mělo větší význam. Na posledním úseku jsou stále problémy, ale po kontrolním dnu nabývám optimismu, že to stihneme,“ hlásí šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Poslední úsek se sice nestihne v plnohodnotném profilu, ale je to pořád lepší, než aby řidiči jezdili přes Moravský Písek a další obce, přes koleje a mezi domy,“ doplnil.

Pro motoristy je to i náplast na to, že silničáři mají potíže se zprovozněním dálnice D49 z Hulína do Fryštáku, protože jeho průběh stále napadají ekologičtí aktivisté. V půlce prosince chtějí otevřít alespoň úsek z Hulína do Martinic. Zbývající část však termín ještě nemá.

V případě D55 takové komplikace nejsou, ekologické spolky vznesly požadavky na zeleň, ale průběh povolování nenapadaly a neobracely se ani na soudy.

Městům a obcím po trase se uleví

Kromě řidičů, jimž se tak cesta na jih alespoň trochu urychlí, z toho mají radost lidé z měst a obcí, přes které jezdí velké množství dopravy. Věří, že po otevření dálnice zmizí z jejich center alespoň tranzitní doprava.

„Dálnici by měla využít hlavně tranzitní doprava. Pokud by se ji podařilo odklonit, doprava ve městě by se mohla snížit zhruba o čtvrtinu. Městu by se pak ulevilo,“ věří starosta Starého Města Martin Zábranský.

„Pro naši obec je to pozitivní zpráva. Doprava se u nás rozhodně sníží,“ nepochybuje starostka Babic Martina Horňáková. „A jestli to bude o týden dříve, nebo později, je už docela jedno, protože na dálnici čekáme několik let.“

Stavbaři začali úsek z Babic do Starého Města stavět před čtyřmi lety. Před tím delší dobu trvala příprava. Přitom přejít v obcích přes hlavní cestu bývá problém a domky, které u ní stojí, trpí při projíždění kamionů otřesy.

Silničáři měli na jih od Starého Města potíže s tekutými písky, které tam tvoří velkou část podloží. Zakládat na nich mosty a před Bzencem samotné těleso dálnice bylo složitější, než si původně mysleli a než naznačovaly geologické průzkumy.

Do Bzence zatím jen dva pruhy

„Projektovali jsme a zkoušeli, aby nám násypy držely, nespadly a neujely, takže se to zdrželo v řádu několika měsíců,“ řekl k úseku z Moravského Písku do Bzence Chudárek. „Písek tam není pořád stejný, což je nejhorší. Bojujeme s nestejnorodostí písku a také s hladinou spodní vody, která tam rovněž značně kolísá a letos je hodně vysoko a v daleko silnějších proudech, než jsme před tím uvažovali. Proto jsme museli dělat ještě úplně jiná opatření, než byla navržená.“

Trasa plánované dálnice D55 v úseku Babice – Staré Město

A také proto do Bzence povedou zatím jen dva pruhy, jeden v každém směru. Přes zimu a jaro se udělají zemní práce, dokončí odvodnění a v teplých měsících položí konstrukční vrstvy vozovky. Kdy se zbývající dva pruhy otevřou, ale nechce Chudárek odhadovat.

V úseku ze Starého Města do Moravského Písku byla situace o něco lepší, protože tam kvůli tekutým pískům byly potíže jen se zakládáním mostních pilotů, kterých je tam však více než v navazujícím úseku.

„Museli jsme použít prefabrikované piloty, které u nás nejsou standardně používané,“ poznamenal Chudárek.

Opravy zlepší život místních

Silničáři ještě slíbili obcím, že po otevření dálnice opraví hustou dopravou poškozené průtahy, které přes ně vedou. Doplní tam také chodníky, přechody pro chodce, upraví zastávkové zálivy.

„Mělo by to tamním lidem zpříjemnit žití,“ věří Chudárek. „Můžeme to udělat ve chvíli, kdy přemístíme dopravu na dálnici, teď by tam při opravě vznikaly obrovské kolony,“ podotkl.

Podle Chudárka se určitě uleví lidem, kterým jezdí auta pod okny. Kolik motoristů bude dálnici využívat, si ale netroufá odhadnout.

Dálnice bude od začátku příštího roku zpoplatněná, ačkoliv jde o samostatný úsek, který končí křižovatkami, z nichž se řidiči vrátí na původní cestu. Silničáři stále ještě nezačali stavět chybějící úsek z Napajedel do Babic, kde měli potíže se způsobem vedení cesty přes Spytihněv. Nakonec dálnici povedou přes obec v zářezu, ačkoliv původně chtěli na pilířích.

Aktuálně pracují na půlkilometrovém prodloužení dálnice z obchvatu Otrokovic do Napajedel, které by mělo být hotové příští rok.