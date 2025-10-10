Veřejného projednání se zúčastnil Miroslav Mach ze spolku Egeria, ovšem nevystoupil. Stejně jako Děti Země poslal písemné připomínky.
„Napadají hlavně to, že odvodnění retenční nádrže, která je už realizovaná, není ošetřeno žádným opatřením na přečištění, jako je například odlučovač ropných látek. Je to nejzávažnější z jejich připomínek,“ nastínil zpracovatel posudku Mario Petrů. „Řešili jsme to dnes na terénním šetření,“ doplnil.
Spolky podle Petrů chtějí podrobnější řešení odtoku vody z retenční nádrže poblíž Třebětic, v níž mohou být ropné látky z provozu dálnice. Řešení v dokumentaci nepovažují za dostatečné. Namítají také další věci, některé z nich jsou právního charakteru.
Zpracovatel posudku, na jehož základě rozhodne ministerstvo životního prostředí o tom, jestli je záměr dostatečně šetrný, dostal celkem 24 připomínek, a to i od obcí a dotčených orgánů.
Do 40 dnů rozhodne, jestli vrátí dokumentaci silničářům k dopracování. Tedy když v ní najde velké nedostatky. To by znamenalo další zdržení v řádech měsíců, celý proces EIA by se musel řešit znovu. To požadují aktivisté.
Anebo zpracovatel pošle posudek ministerstvu, které pak vydá závazné stanovisko. To by se mohlo stát v první polovině prosince.
Starostové chtějí dálnici co nejdřív
Následně by ještě tentýž měsíc silničáři požádali o vydání povolení. Stavět by se mohlo příští rok na jaře, přičemž práce by trvaly zhruba měsíc.
To vše ovšem za předpokladu, že povolovací proces poběží hladce. Spolky se ke stanovisku EIA odvolat nemohou. Tuto možnost mají podle nedávné novely zákona jen na konci povolovacího procesu. „My už bychom chtěli, aby to jelo,“ řekl v Holešově starosta Fryštáku Pavel Gálík.
„Chceme, aby dálnice byla puštěna do provozu. To, že není otevřená, se dotýká kvality života našich obyvatel, jejich bezpečnosti a zdraví,“ zdůraznila starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.
Když před koncem roku silničáři otevřeli dálnici D49 po sjezd před Martinicemi, v obcích směrem ke Fryštáku včetně něho se zvedla doprava. Proto tamní starostové chtějí dálnici co nejdříve.
Aktuálně se musí ještě povolit kromě sjezdu z dálnice, který měří jenom 200 metrů, dalších jedenáct objektů. Deset už je ale postavených. Jde většinou o protihlukové stěny a odlučovače ropných látek.
„Záměr je akceptovatelný pro životní prostředí. Většina objektů je sama o sobě opatřením, které snižuje negativní dopady na životní prostředí,“ míní zpracovatel dokumentace Tomáš Šikula.
Uzavření celého úseku? Nepřijatelné!
„Pro životní prostředí je klíčové, aby se stavba co nejdříve zprovoznila. Tím se uleví životnímu prostředí v okolních obcích a doprava bude konečně usměrněna na dálnici,“ dodal Šikula.
Zabýval se ale i takzvanou nulovou variantou, což by znamenalo, že by se dálnice D49 v Hulíně zavřela, pokud by silničáři nezískali stavební povolení na sjezd u Fryštáku.
„Záměr se nás bytostně dotýká, takže je pro nás zásadní, aby stavba fungovala. Nulová varianta je naprosto nepřijatelná,“ reagoval starosta Holešova Milan Fritz.