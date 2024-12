Zelená pro dálnici do Fryštáku. Ministr dopravy odmítl stížnosti aktivistů

To jsou aktuální informace, které se týkají důležité silnice, po níž volají nejen motoristé, ale i lidé v obcích a městech, přes které jezdí tisíce aut.

Zmíněné termíny vyplývají i z toho, že Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) jako investor má opět stavební povolení na hlavní trasu dálnice v právní moci. Ministr dopravy Martin Kupka totiž rozhodl o rozkladech ekologických spolků, které povolení z roku 2020 napadly. A s mírnými změnami ho potvrdil.

„Obdrželi jsme důležité rozhodnutí,“ potvrdil mluvčí ŘSD Jan Rýdl. „Zrevidovali jsme bleskově stavbu a potvrzujeme bez dalšího specifikování, že do konce letošního roku budeme zprovozňovat 9,5 kilometru dálnice od Hulína po mimoúrovňovou křižovatku Holešov,“ nastínil Rýdl.

Za Holešovem řidiči sjedou z dálnice na stávající cestu do Fryštáku, na niž se napojí před Martinicemi. „Výrazně se zklidní doprava ve městě. Vítáme to, pro Holešov je to určitě dobře,“ těší holešovského starostu Milana Fritze.

Za velmi důležité ale považuje otevření dálnice až do Fryštáku, aby se ulevilo také dalším městům a obcím, přes jejichž střed vede hlavní tah. A termín otevření celého úseku, který měří 17 kilometrů, by měl příští rok následovat.

„Na druhé polovině dálnice je třeba dokončit některé stavební objekty. Máme stoprocentní předpoklad, že ji zprovozníme v první polovině příštího roku,“ slíbil Rýdl.

Fryštáku se uleví, ale ne úplně

To vítají především ve Fryštáku, kudy vede přetížená silnice přes náměstí, kde by pak mělo jezdit méně vozidel. Město výhledově počítá i s přestavbou.

„Doprava na náměstí je čím dál horší. Děti mají problém cestou do školy přejít cestu, vlivem těžké dopravy se také otřásají okolní domy,“ zmínil starosta Fryštáku Pavel Gálík.

Podle něho se ale tranzitní doprava ani po otevření dálnice městu úplně nevyhne. Někteří řidiči se mohou po sjezdu z ní vracet do města na první větší křižovatku, kde je odbočka na Lukov, Kašavu a Držkovou. Možná tudy budou jezdit také auta do Slušovic a Vizovic. „Provoz tam bude minimálně stejný, ne-li vyšší. Uvidíme,“ řekl Gálík.

Stavební povolení na hlavní trasu dálnice pozbylo právní moci letos na jaře po rozhodnutí soudu. Ministr dopravy se tak opět musel zabývat rozklady, které podaly mimo jiné spolky Egeria a Děti Země, jež se proti dálnici ohrazují opakovaně a dlouhodobě.

Požádal některé úřady o přezkoumání napadených stanovisek. „V rámci opětovného přezkumu ministerstvo zdravotnictví a Krajský úřad Zlínského kraje shledaly některé rozkladové námitky důvodnými a některá závazná stanoviska změnily. Ministr životního prostředí napadená stanoviska opět potvrdil,“ nastínil mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka. „Tyto nové skutečnosti musely být při rozhodování o rozkladech zohledněny.“

Aktuálním rozhodnutím ministra dopravy se do povolení začlenily nově upravené podmínky ze změněných závazných stanovisek, ale i požadavek spolku Děti Země na to, aby byly na protihlukových stěnách polepy k ochraně ptáků a popínavé rostliny.

Spolky mohou rozhodnutí ministra žalovat

Povolení nabude právní moci dnem doručení účastníkům řízení, což je v tomto případě formou veřejné vyhlášky. Takže povolení by mělo být pravomocné 16. prosince.

Během zhruba půl roku, co v právní moci nebylo, silničáři museli stavbu zakonzervovat. To však obnášelo i to, že některé objekty jako třeba mosty dokončili do stadia, aby neohrožovaly lidi ani zvířata. Proto stavební činnost mezi Holešovem a Fryštákem úplně neutichla.

Spolky mohou proti rozhodnutí ministra opět podat žalobu, s níž uspěly už jednou u Nejvyššího správního soudu v Brně. Žaloba však nemá odkladný účinek, stavbaři tak budou moci v práci pokračovat, i když bude podána.

ŘSD ale musí mít v právní moci také dvě pravomocná povolení na provizorní sjezd z dálnice. Jde o silnici, most, kanalizaci či protihlukové stěny. Také tato povolení napadli aktivisté.

Podle silničářů z jejich strany nejde o starost o chráněné živočichy, ale o účelovou obstrukci. ŘSD se před časem podařilo alespoň postavit poslední část napojení na hlavní cestu z Fryštáku do Zlína, u níž vznikla kruhová křižovatka.

Dálnice D49 z Hulína do Fryštáku se začala stavět v roce 2008. Pak se výstavba zastavila kvůli nedostatku peněz či absenci stavebního povolení, které zrušil soud.