Stavba D49 nabírá zpoždění, v prosinci otevřou aspoň její část na Kroměřížsku

„Na zprovoznění dálnice D49 již řadu let čekají obyvatelé přilehlých obcí, zejména Holešova,“ zmínil mluvčí ŘSD Jan Rýdl.

„Úlevu jim to přinese značnou. Jednak od neúnosné dopravní zátěže, která bude odvedena na novou dálnici. Současně se zlepší životní podmínky tamních obyvatel, protože již nebudou muset dýchat exhalace z výfuků tisíců projíždějících aut,“ doplnil.

Silničáři již měli stavební povolení na hlavní trasu dálnice, jenže na základě letošního rozhodnutí soudu pozbylo právní moci. Ministr dopravy Martin Kupka tak bude muset znovu rozhodnout o připomínkách ekologických spolků Egeria a Děti Země. Ty proti povolení podaly rozklady a pak se obracely na soud, kterým jim dal za pravdu.

Silničáři proto museli práce na některých částech dálnice zastavit. Právě kvůli tomu se jim nepodaří dokončit vše v termínu až do Fryštáku, kde je 300 metrů dlouhá estakáda.

Poloviční řešení, vadí starostům

Tamní starosta Pavel Gálík z polovičního řešení nadšený není. Hlavní a vytížený silniční tah totiž dlouhodobě vede přes fryštácké náměstí. „Pro nás to nic neřeší, budeme dál zahlcení dopravou tak, jak jsme dosud. Možná, že ještě více, když budou lidé využívat dálnici do Martinic,“ obává se Gálík. „Ale myslel jsem si, že to tak dopadne,“ doplnil.

Podobně jsou na tom Martinice či Horní Lapač. „Trochu jsme počítali s tím, že se to bude prodlužovat. Bohužel s tím nic nenaděláme, když jsou proti povolení podaná odvolání,“ reagovala starostka Horního Lapače Jaroslava Hudečková.

D49 Hulín-Fryšták, stavba 4901

Naopak v Holešově mohou být spokojení. Dálnice zbaví centrum města natrvalo tranzitní dopravy.

„Výrazně se zklidní doprava ve městě. Vítáme to, pro Holešov je to určitě dobře,“ těší starostu Milana Fritze. „Ale jsou tady i okolní obce a nemyslím si, že by to bylo dobře pro Martinice a Horní Lapač. Toto je pouze poloviční řešení,“ zopakoval slova starosty Fryštáku.

Kdy silničáři otevřou zbývající část dálnice do Fryštáku, zatím není jasné. Hlavní stavební povolení bude opět muset nabýt právní moci.

Silničáři ve Fryštáku budují také napojení sjezdu z dálnice na stávající silnici do Zlína, vedle níž vznikne okružní křižovatka. Kvůli tomu bude frekventovaný tah od soboty 26. října do pátku 1. listopadu uzavřený. Půjde o úsek od benzinové stanice na okraji Fryštáku až po přehradu. Objížďka povede přes Lukov, Štípu a Kostelec.

Aktivisté tvrdí, že se staví bez povolení

K tomu, aby mohla dálnice do Fryštáku fungovat, je kromě dokončení hlavní trasy potřeba také provizorní napojení z ní na zmíněný nově stavěný kruhový objezd. Na napojení, které tvoří silnice, most, kanalizaci či protihlukové stěny, byla vydaná dvě stavební povolení. I proti nim se odvolaly ekologické spolky Egeria a Děti Země. Ani jedno z nich zatím není v právní moci, takže se práce nemohou provádět.

Aktivisté tvrdí, že silničáři na sjezdu z dálnice i tak průběžně pracují. „Podle nás se tam staví, připravuje se výstavba mostu, kanalizace a hlavní silnice,“ uvedl předseda spolku Děti Země Miroslav Patrik.

Dopravní a energetický stavební úřad tam letos v srpnu udělal kontrolu, ale nic takového nezjistil. „Neshledali jsme činnosti, které by byly v rozporu se stavebním zákonem,“ sdělil ředitel úřadu Martin Kozák.

Podle úřadu byla v trase budoucí stavby provizorního napojení pouze shrnuta ornice a proveden archeologický a dodatkový geologický průzkum.

„Stavební činnost ŘSD vždy probíhá výhradně na základě platných stavebních povolení v právní moci na konkrétní stavební objekty,“ poznamenal Rýdl.

Dálnice D49 z Hulína do Fryštáku se začala stavět v roce 2008. Pak se výstavba zastavila kvůli nedostatku peněz či absenci stavebního povolení, které zrušil soud. Komplikace způsobil i výskyt chráněného křečka polního v trase nové silnice. Povolovací proces průběžně napadají zmíněné spolky Egeria a Děti Země, jejichž žalobám soudy v poslední době většinou vyhovují.

„Starostové musejí pochopit, že je tady právní systém. A pokud stát poruší zákon, tak se s tím musejí smířit,“ zmínil Patrik.