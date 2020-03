Změňte trasu dálnice D49, žádá obec. Je schválená, namítají silničáři

Trasa části D49 má vést z nové křižovatky, která vznikne pod obcí Veselá, dále podél výjezdu ze Slušovic, pak se má na pilířích stáčet do Zádveřic a protínat je v sousedství výpadovky na Vizovice, přesněji po její pravé straně. To se však vedení Zádveřic ani řadě jejich obyvatel nelíbí.

„Vadí nám, že má vést přes obec čtyřpruh, přitom od Vizovic už jsou navrženy jen dva jízdní pruhy. Dálnice by se měla stáčet na osmnáct metrů vysokých pilířích. Jde o esteticky špatný vjem i o ‚lupkání‘ dilatačních spár v dálnici. To nikdo neodhluční,“ konstatoval zádveřický starosta Radovan Karola.

Silničáři se s obyvateli obce sešli na veřejném jednání před koncem loňského roku a připomínky některých lidí byly slyšet hodně hlasitě.

„Výhrady k současné variantě jsme poslali už v roce 2017 a stále platí. Silničáři od té doby nic neudělali. Napíšu dopis na ministerstvo dopravy,“ plánuje Karola.

Dva pruhy by nestačily

Starosta prosazuje variantu, aby dálnice, jež končí v Hulíně, vedla jen po novou křižovatku pod Veselou. Odtud by kopírovala trasy stávajících cest, které by se upravily – od Slušovic do Lípy a na Vizovice.

Takové řešení by ovšem podle silničářů situaci nevyřešilo. „Potřebujeme komfortní napojení, abychom odvedli tranzitní dopravu ze Zlína či Lípy a abychom propojili ne tak rozvinutou část republiky s jejím zbytkem,“ uvedl šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

Při prosazování varianty s pilíři se opírá o fakt, že koridor pro tuto verzi je v územním plánu Zádveřic i v Zásadách územního rozvoje Zlínského kraje, který je mu nadřazený. To znamená, že obecní zastupitelé trasu už dříve odsouhlasili.

„Kdybychom v územním plánu neměli koridor pro dálnici, bylo by to lepší. Nevím, jaké měli informace mí předchůdci, kteří územní plán schvalovali,“ zmínil Karola.

Silničáři vysvětlují, že dálnice musí vést na pilířích, protože klesá z mírného kopce a překonává křižovatku, železnici a řeku. Je přitom pravda, že dilatační spáry budou vydávat nějaké zvuky.

„Chápu starostu, který chrání své občany, ale my máme vyšší záměry. Mimo jiné jde o propojení Česka se Slovenskem,“ tvrdí Chudárek.

Podle něho nemůže dálnice přes Zádveřice mít jen dva pruhy, protože by to nestačilo. Ve Vizovicích se doprava rozděluje do dvou směrů, proto odtud ke slovenské hranici má stačit nově vybudovaný pouze dvoupruh se třetím pruhem ve stoupání.

Silničáři i tady dříve prosazovali pruhy čtyři, výpočty ale ukázaly, že by na předpokládané množství aut měly stačit dva.

Děti Země: D49 má končit v Lípě

Někteří lidé v Zádveřicích chtějí, aby dálnice vedla po druhém okraji obce, u Rakové, kde jsou kopce. Podle Chudárka by tam musely být mosty a tunely, což by bylo drahé.

„Hlavně ale nemáme takovou cestu kde vyústit ve Vizovicích, protože tam jsou firmy,“ řekl Chudárek.

Ideální ovšem není ani tunelová možnost u Rakové, jež vadí tamním lidem. „Až bude na stole varianta, kterou obec bude moci přijmout, můžeme o ní i vyhlásit referendum,“ naznačil Karola. „S takto navrženou dálnicí souhlasit nebudeme. Napíšeme na všechny zainteresované strany,“ dodal.

Chudárek naopak věří, že silničáři začnou stavět dosud jimi prosazovanou trasu s tím, že další jednání o ní se ještě budou konat.

Dálnice D49 měří z Fryštáku po slovenskou hranici necelých 30 kilometrů a rozvržená je do tří úseků, etap. Podle předsedy spolku Děti Země Miroslava Patrika, ale není nutné, aby byla tak dlouhá, což vlastně říká i starosta Zádveřic.

„D49 by měla skončit v Lípě, dál je zbytečná. Stačilo by modernizovat stávající silnici a vybudovat obchvaty kolem většiny obcí,“ zmínil opakovaně Patrik.

Silničáři mají potíže i s prosazením D49 z Hulína do Fryštáku, kde ji napadají aktivisté kvůli chráněným živočichům, zejména křečkovi. Proto se nezačala stavět, i když se po ní mělo už jezdit.