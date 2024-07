Právní bitva. Spolky vyhrály další soud o D49. Otevření dálnice se komplikuje

Je to další zpráva, která silničářům ani řidičům neudělá radost. Sedmnáct kilometrů dlouhý úsek dálnice D49 z Hulína do Fryštáku původně chtěli silničáři do konce roku otevřít. Jenže záměr jim hatí ekologické spolky, které nyní vyhrály další soudní spor.