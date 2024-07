Ve Zlíně startuje královská etapa prestižního cyklistického závodu Czech Tour

Druhá etapa měří přes 170 kilometrů a převýšení má 3 389 metrů. Jen pro srovnání: na nedávné Tour de France mělo nejvyšší převýšení 4 812 metrů.

Vzhledem k tomu, že trasa vede i po hlavních silnicích, které budou půl hodiny uzavřené, způsobí to komplikace. Největší v centru Zlína, kde už pár týdnů silničáři opravují třídu Tomáše Bati, po níž se dá místy projet jen v jednom jízdním pruhu. Kvůli závodu bude úplně uzavřený průtah v opačném směru od Otrokovic. Jde přitom o dvě nejfrekventovanější silnice ve městě.

„Určitá omezení nastanou, ale nemyslíme si, že by dramaticky ovlivnila život ve městě,“ věří mluvčí Czech Tour Alexandr Kliment. „Snažíme se omezit dopravu na nejkratší možnou dobu a jsme si jisti, že určité nepohodlí vyvážíme zážitkem.“

Volný start bude ve 12.30 na cestě u Kongresového centra na náměstí TGM, ta bude neprůjezdná už od šesti hodin ráno. Odtud cyklisté zatočí doleva na Štefánikovu ulici, kde se všechny čtyři jízdní pruhy uzavřou. Na nejbližší křižovatce odbočí nahoru na Březnickou ulici, na níž bude u zimního stadionu ostrý start etapy.

Cyklistické týmy zaberou parkoviště pod Obchodním domem a Velkým kinem. Kolem kina bude možné pouze projet k několika příčným stáním po straně Obchodního domu.

„Souhlasím s tím, že závodem vyvolaná dopravní omezení ještě více zkomplikují dopravu ve městě. Domlouvali jsme se tak, aby byla omezení co nejmenší,“ zmínil zlínský radní přes dopravu Václav Kovář. „Ale je to velmi atraktivní závod. Pro určitou část veřejnosti to bude určitě zajímavé,“ doufá.

Závod uzavře klíčové křižovatky

Štefánikova ulice i dvě velké křižovatky na ní budou uzavřené maximálně 25 minut. Po tuto dobu tudy nepojede ani městská doprava, takže nebudou fungovat zdejší zastávky. Trolejbusy budou čekat před uzavřenou křižovatkou.

„Budou mít v další jízdě zpoždění podle toho, jak dlouho stály před uzavírkou,“ poznamenal mluvčí dopravního podniku Vojtěch Cekota. Celý den bude zrušená i zastávka u Památníku Tomáše Bati linky 31P. Na lince 32 z Kudlova budou výluky.

Parkoviště pod Obchodním domem, stejně jako cesta kolem Kongresového centra, se otevře až v 16 hodin, parkoviště pod Velkým kinem po 13. hodině.

„Jde o to, aby měli závodníci svůj komfort, vyskládají si tam trenažéry, budou tam trénovat před startem,“ předestřel Kliment. „Pro diváky to bývá lákavé, fotí se tam a vynahrazuje jim to nepohodlí způsobené zabráním parkovišť.“

Druhá etapa prestižního etapového cyklistického závodu vede ze Zlína na Pustevny. (červenec 2024)

Do půl hodiny by měla trvat i další omezení na trase závodu. Nejdříve vždy pojede policejní auto s majáky, které uzavře trať. Pak vozidlo s červenými vlajkami, jež zahájí závod. Do dvaceti minut projedou cyklisté. Pak vozidlo se zelenými vlaječkami cestu otevře.

„Máme i 25 bezpečnostních motorek a pořadatele na celé trase závodu,“ zdůraznil Kliment. „Zabezpečení je zajištěno.“

Ze Zlína až na Pustevny

Ze Zlína pojedou cyklisté na Kudlov a odtud do Luhačovic přes Provodov a Březůvky. Dočasně bude zavřený průjezd Luhačovicemi s vytíženou výpadovkou na Dolní Lhotu. „Dopravní komplikace vzniknou, na druhou stranu tyto akce podporujeme. Je to i oživení města,“ řekl starosta Luhačovic Marian Ležák. „Jen je třeba, aby byli řidiči připraveni chvíli počkat, než závod projede.“

Czech Tour 2. etapa Zlín–Pustevny

26. července Místo a čas průjezdu Zlín, start 12.30

Zlín, Kudlov 12.34

Pindula 12.41-12.43

Luhačovice 13.03-13.06

Vizovice 13.33-13.40

Zádveřice-Raková 13.45 Slušovice 13.46-13.55

Kašava 14.05-14.15

Hošťálková 14.18-14.29

Vsetín 14.34-14.47

Malá Bystřice 14.55-15.10

Rožnov p. R. 15.15-15.33

Trojanovice 15.30-15.49

Prostř. Bečva 15.56- 16.18

Rožnov p. R. 16.12-16.36

Trojanovice 16.22-16.46

Pustevny, cíl 16.38-17.04

Obdobně reagují další starostové: nepohodlí vyrovnává atrakce vidět světové cyklisty. „Může to být zážitek,“ souhlasí starostka Vizovic Silvie Dostálová. „Omezení ale pocítíme, máme tady dvě silnice první třídy, na kterých je velký provoz. Řidiči to budou muset vydržet.“

Cyklisté přijedou do Vizovic od Loučky a budou po vedlejší cestě pokračovat do Zádveřic, odtud do Slušovic, pak přes Podkopnou Lhotu do Kašavy, Držkové, Hošťálkové a Vsetína.

„Projede tady malý Závod míru, určitě přiláká pozornost lidí,“ nepochybuje vsetínský starosta Jiří Čunek s odkazem na dřívější tradiční cyklistické klání. „Omezení na půl hodiny není tak velké, většinou existují i boční cesty, po kterých se obyvatelé mohou posunout tam, kam chtějí,“ naznačil.

„Lidé, kteří jsou příznivci sportu a cyklistiky, to berou. Určitě se také půjdu podívat. Pro ty, kteří potřebují nutně někam přejet, to bude omezení,“ shrnul starosta Hošťálkové Petr Laštovica.

Druhá etapa prestižního etapového cyklistického závodu vede ze Zlína na Pustevny. Závodníci při ní nastoupají 3 389 výškových metrů. (červenec 2024)

Ze Vsetína vede etapa přes Malou Bystřici a následně Valašskou Bystřici do Rožnova pod Radhoštěm, odtud na okraj Frenštátu, pak na Pustevny a zpět do Rožnova. Potom opět přes Frenštát na Pustevny, kde bude cíl. To by mělo být po 16. hodině.

Uzavřené tady budou dvě vytížené silnice první třídy: z Rožnova do Frenštátu a z Valašského Meziříčí ke státní hranici. „Dopravní komplikace je poměrně velká, současně ale chceme podporovat sportovní akce,“ uzavřel starosta Rožnova Jan Kučera.