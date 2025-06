Atraktivní novinka potěší bikery. Cyklobusy je zavezou na Valašsko a do Chřibů

9:26, aktualizováno 9:26

Cyklobusy začnou během června jezdit na další dvě turisticky atraktivní místa ve Zlínském kraji. A to na Valašsko do oblasti cyklostezky Bevlava a do Chřibů. Stávající spoje pro kola už jezdí do Hostýnských vrchů i do Beskyd.