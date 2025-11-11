„Diabetes je jednou z nejčastějších komplikací pacientů hospitalizovaných na interním oddělení. Jde o pacienty se všemi typy diabetu, ať už vyžadující inzulínovou či neinzulínovou farmakologickou léčbu. Hovoříme o akutních i chronických komplikacích,“ poukázal vsetínský diabetolog a endokrinolog Jiří Kourek.
Jako internista se s cukrovkou setkává u svých pacientů pravidelně. V případě akutních komplikací jde o pacienty, kteří přijdou do nemocnice se syndromy spojenými s nízkou nebo vysokou hladinou krevního cukru.
Jde sice o případy méně časté, ale jejich průběh bývá dramatický a vyžaduje umístění na jednotce intenzivní péče. U chronických cukrovkářů se zase projevuje postižení ledvin, očí, nervů nebo komplikace spojené s cévním systémem, které mohou vyvolat srdeční selhání nebo cévní mozkovou příhodu.
Léčba cukrovky u nás stojí kolem 50 miliard ročně, říká diabetolog
„Pacienti s diabetem mívají více komplikací, diabetes zhoršuje prognózu dalších chronických onemocnění a často komplikuje i hospitalizace pro jiná onemocnění při jeho přítomnosti,“ potvrdil primář uherskohradišťské interny I Jiří Kašpar.
Cukrovka je chronické onemocnění, při kterém tělo nedokáže správně regulovat hladinu cukru v krvi. Počet nemocných už na celorepublikově přesáhl jeden milion.
Ve Zlínském kraji žilo s diagnostikovaným diabetem v loňském roce 62 423 obyvatel, před deseti lety jich bylo 55 678. Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS). Z tabulek je také zřejmé, že diabetes se objevuje ve vyšší míře u čím dál mladších lidí.
Důvody jsou obezita a špatný životní styl
„Pacientů ve středním věku přibývá nejvýrazněji. Důvody jsou nadváha až obezita, zvýšené množství abdominálního (břišního, pozn.red.) tuku, nezdravý životní styl, směnný provoz a také nepravidelný spánkový režim,“ potvrdil primář interny II Uherskohradišťské nemocnice Pavel Bednařík.
Potvrzuje to i ÚZIS, který sleduje diabetes řadu let. V tabulkách zaznamenali lékaři dokonce čtyřletého pacienta, ale i devadesátiletého. Srovnání také ukazuje, že počet nově diagnostikovaných šedesátníků a sedmdesátníků s odstupem deseti let ve Zlínském kraji klesl, zatímco ve věkové kategorii 45 až 55 stoupl. V loňském roce jich lékaři nově zjistili 1 181, v roce 2014 jich bylo 956.
„Skupina pacientů ve věku 40 až 50 let je specifická vysokou pracovní vytížeností, každodenní expozicí stresu i nezdravým životním stylem vůbec,“ doplnila lékařka interního oddělení Baťovy nemocnice Marta Jordánová.
Cukrovka vás může zbytečně připravit o nohy. Jak tomu předcházet?
Více je dokonce i nových diagnóz ve věkové kategorii 15 až 19 let. V roce 2015 lékaři zjistili 39 onemocnění, loni jich bylo 46 a rok předtím dokonce 54. Celkem se těchto teenagerů loni léčilo 189. Na cukrovku jako hlavní příčinu úmrtí každoročně zemře v kraji více než dva tisíce lidí.
I lékaři v nemocničních ambulancích, které fungují už více let, nárůst pacientů potvrzují. V Diabetologickém centru Baťovy nemocnice ve Zlíně, které se stará o pacienty s touto diagnózou z celého kraje, mají v péči 3 800 lidí. Ambulancí tam loni prošlo 2 278 pacientů.
V Uherském Hradišti se loni v ambulanci věnovali 1 742 pacientům, deset let předtím jich bylo 1 400. „Nejmladšímu pacientovi bylo 18 let, nejstaršímu 88,“ doplnila mluvčí Uherskohradišťské nemocnice Stanislava Fojtová. Většina lidí přitom trpí cukrovkou 2. typu, která nastupuje postupně, nebolí, souvisí s životním stylem a při zanedbání může způsobit závažné potíže.
Léčba je stále efektivnější
„Preventivní vyšetření u praktického lékaře odhalí laboratorní odchylky hladiny glukózy v krvi mnoho let před projevem samotného onemocnění. Vedle postižení jednotlivých orgánů mohou mezi varovné příznaky patřit například pokles tělesné hmotnosti, žíznivost spojená s častým a vydatným močením nebo opakované infekce močových cest,“ popsal Kourek.
Co se týče léčby, i u cukrovkářů se mění a je čím dál efektivnější. Některá léčiva například kromě hladiny cukru působí i na srdečně-cévní onemocnění nebo onemocnění ledvin.
„Obrovský pokrok zaznamenávají i technologie s možnostmi sledovat hladinu krevního cukru nepřetržitě prostřednictvím glukózových senzorů. Ty mohou být propojeny s inzulinovými pumpami či chytrými zařízeními a upozorňovat diabetiky na blížící se nízké či vysoké hodnoty nebo přizpůsobují dávky inzulinu aktuálním potřebám pacienta,“ dodala Jordánová.