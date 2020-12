Zlínský kraj může mít nemocnice plné už o Vánocích, varují statistici

Situace by mohla být horší, než před dvěma měsíci. Tehdy se zdravotníci v nemocnicích ve Zlínském kraji starali přibližně o 600 pacientů nakažených koronavirovou infekcí. Na větší počet nemá kraj personál.

Pokud se bude infekce v regionu šířit stejným tempem, jako v těchto dnech, bude tato kapacita naplněná na Štědrý den. A počty pacientů budou stoupat ještě dál.

Vyplývá to z dat Ústavu zdravotnických informací a statistiky, které ve čtvrtek představilo hejtmanství.

„Situace je velmi vážná. Počty pozitivně testovaných rostou, Zlínský kraj je nejhorší v České republice a nemocnice jsou obsazené zhruba z šedesáti procent. Na konci roku budou kapacity plné,“ prohlásil hejtman Radim Holiš. „Proto prosím občany o spolupráci, dodržování opatření a pomoc. Jiná šance, abychom to zvládli, není,“ dodal.

Index rizika se ve Zlínském kraji už pět dní drží stále na hodnotě 81. To je nejvyšší číslo v republice, které už patří do pátého, tedy nejvyššího stupně protiepidemického systému (PES).

Reprodukční číslo, které ukazuje, kolik lidí v průměru nakazí jeden pacient, je na hodnotě 1,2. Pokud neklesne, budou stoupat počty nakažených i těch, kteří potřebují lékařskou péči.

Nemocnice obnovují covidové stanice

Momentálně leží v nemocnicích v kraji zhruba 300 pacientů s koronavirem, někteří potřebují intenzivní péči. Během posledních dvou týdnů se jejich počet zvýšil o téměř 40 procent. Pokud se reprodukční číslo udrží na stejné hodnotě, bude na začátku ledna potřebovat nemocniční péči asi tisíc pacientů.

„Trochu se toho bojíme, výhled je špatný a statistici se většinou nemýlí,“ poukázal ředitel Nemocnic Zlínského kraje Radomír Maráček.

Nemocnice proto znovu zastavují plánované operace. Pacientům je mohly nabízet ani ne měsíc. Postupně se zase vracejí do režimu, kdy zajišťují pouze akutní péči a péči o covidové pacienty.

Ve zlínské Batově nemocnici také zastavili rušení covidových oddělení. V době nejvyššího náporu, tedy v říjnu, jich fungovalo osm. Teď se ty, které už zdravotníci vrátili do standardního režimu, vracejí zase do covidového režimu.

Vsetínská a Kroměřížská nemocnice speciálně vyčleněná oddělení ani nerušily. Uherské Hradiště bude covidová lůžka zase posilovat.

S testováním pomůžou hasiči a vojáci

Nemocnice také znovu žádají kvalifikované zdravotníky i dobrovolníky o pomoc.

V případě, že se nepodaří reprodukční číslo snížit, budou mít nemocnice na začátku roku problém. Ne ani tak s počtem lůžek, ale s počtem personálu.

„Personál máme pro 600 covidových pacientů. Nemocnice není nafukovací a zdravotníků více nemáme. Využijeme všech pomocí, ale pokud nám teď obyvatelé nepomohou, tak může nastat situace, kdy se nám nepodaří přesunout pacienty jinam a dostaneme se do jiného systému zdravotní péče. A to nikdo nechceme,“ zdůraznil Holiš.

Nemocnice nemohou v této chvíli počítat s tím, že by covidové pacienty převzala jiný kraj. Pravděpodobnější je spíše přesun některých necovidových nemocných.



Vedení kraje také jednalo s dalšími zařízeními v regionu, která poskytují zdavotnickou péči. Jde například o léčebny dlouhodobě nemocných ve Vizovicích a Slavičíně, soukromou EUC kliniku ve Zlíně nebo Psychiatrickou nemocnici v Kroměříži. Do těchto zařízení by mohly nemocnice poslat některé své necovidové pacienty, kteří už nepotřebují akutní péči. Tím by si uvolnili lůžka i personál.

„Kapacity jsou někde větší, jinde menší. Nemocnice jsou ochotné, ale je to odvyslé i od nemocnosti personálu,“ upřesnila Olga Sehnalová, náměstkyně hejtmana za zdravotnictví.

Kraj posílí od příštího týdne také testovací stanice. Ve Zlíně pomohou dvě skupiny hasičů, tři skupiny vojáků budou testovat v Kroměříži, Uherském Hradišti a Vsetíně.