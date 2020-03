Stav nouze uvěznil cirkus v Holešově, lidé nosí zvířatům ovoce

Zázemí mají v Praze, většina týmu proto mohla odjet domů. „Zůstali jsme tady jen s ošetřovateli, abychom byli schopni se postarat o zvířata,“ dodal Šimek.

V provizorním zázemí, které je pod dohledem veterinární správy, mají zvířata vnitřní ustájení i venkovní výběhy.

Lidé zůstávají s nimi a prostor, na kterém se cirkus usadil, opouštějí jen minimálně. Hlavní je zajistit potravu.

„Jezdím do jednoho obchodu a do jednoho družstva, jinak nikam. A lidé nám sem nosí třeba suché pečivo nebo jablka, za to jsme jim velice vděční,“ popisuje Šimek, který je osmou generací v pořadí, která cirkus provozuje. I jeho žena vyrostla ve stejném prostředí.

Teď ale rodina neví, jestli jej udrží. Situace je zastihla na začátku sezony po zimní pauze, která logicky znamená výpadek příjmů. I proto zvažovali, co dál.

„Stav nouze je vyhlášen na měsíc, takže jsme se rozhodli zůstat. Vracet se se všemi kamiony a potom znovu vyrážet, to jsou obrovské náklady,“ vysvětluje Šimek.

„Rádi bychom otevřeli, jakmile to bude možné, a začali právě tady, v Holešově. Měli jsme naplánovanou cestu dál na Slovensko, v některých městech máme smluvně zajištěná místa, jenže teď nikdo neví, co bude a kdy,“ dodal.

Město s jejich pobytem problém nemá. Lokalita vedle koupaliště, kde mají svoje zázemí, je určená právě pro cirkusy nebo kolotoče, při velkých akcích se pak využívá jako parkoviště.

„Dohodli jsem se na nějaké úlevě z nájmu. Městu tyto pozemky momentálně nechybí, tak proč nevyjít vstříc,“ konstatoval holešovský starosta Rudolf Seifert.