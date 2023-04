Na Tesák se vrátí ikonická chata i s vlaječkami, bude podobná vyhořelé

„Projektant nám navrhl dvě varianty a z nich jsme vybrali tu, která vypadá skoro stejně jako původní chata. Je opravdu hodně podobná té, na kterou byli turisté a návštěvníci desítky let zvyklí. Tak jsme to chtěli,“ vysvětlil syn majitele chaty Miroslav Nakládal.

Studie nové chaty je hotová a nyní se připravuje projekt, který by měl být letos dokončen. Optimistická představa je, že bude vydáno také stavební povolení a případně se i začne se stavbou.

A jak bude chata vypadat? „Je navržena na větším půdorysu, aby bylo dosaženo dostatečného komfortu jak hostů, tak zaměstnanců,“ přiblížil architekt Jan Pala.

„Restaurace bude otevřena na terasu, v horním patře bude ubytovací kapacita. Zajímavostí bude mezonetový apartmán s nádherným výhledem, který je vložen do věžníku ve střeše. Interiér restaurace je navržen tak, aby byl takřka replikou původního stavu,“ dodal.

Návrh také počítá s dřevěnými stropy, pod kterými znovu budou viset vlaječky. U vstupu do restaurace je naplánovaná galerie o historii chaty včetně připomínky ničivého požáru. Majitelé se rozhodli obnovit chatu téměř okamžitě po zmíněné události. Hned v prvních dnech se zvedla velká vlna solidarity a lidé se na sociálních sítích dotazovali, jak mohou pomoci.

Obec Rajnochovice, do jejíhož katastru chata patří, proto vyhlásila veřejnou sbírku. Dosud se na ní nashromáždilo asi 2,2 milionu korun. To však na výstavbu stačit nebude. Odhady celkových nákladů se pohybují kolem 25 milionů korun.

„Nikdy jsem nikomu nic nedlužil, ale tady to nepůjde jinak, než si vzít úvěr. Bude to však dobré pro naši další generaci. Myslím, že rodinu to uživí,“ zmínil Nakládal. Část nákladů pokryje z pojistky a počítá s tím, že by na stavbu mohl získat různé dotace.

Pomoct by mohl také Zlínský kraj. „S majiteli jsme v kontaktu. Finanční pomoc jsme zatím neschválili, ale nabídli jsme jinou formu,“ uvedl hejtman Radim Holiš.

Se stavbou pomohu i studenti

„Dáme peníze na naše školáky, kteří pomohou při stavbě chaty i následně při jejím zařizování nábytkem. Zároveň poskytneme mediální pomoc, pokud budou pořádat nějakou akci, aby se ta informace mezi lidmi více rozšířila. Hledáme i firmu, která by věnovala dřevo na stavbu. A také podpoříme povolovací procesy,“ dodal.

Na stavbě by se tak mohli podílet studenti učňovských oborů z Valašského Meziříčí nebo Bystřice pod Hostýnem.

„Naši učni pracují na zakázkách běžně, třeba při stavbě čistírny odpadních vod v Rajnochovicích a opěrné zdi kolem areálu školy pro sluchově postižené děti ve Valašském Meziříčí, malíři dělají výmalby škol, školek i úřadu práce,“ poukázala ředitelka Střední průmyslové školy stavební Valašské Meziříčí Jindra Mikuláštíková.

„Chata na Tesáku je i pro naše učitele srdcovka, znají to tam a děcka navíc mají rády zakázky, které jsou vidět a pak se jimi mohou pochlubit,“ poznamenala.

Stejně se na různých zakázkách podílejí i studenti Střední školy nábytkářské a obchodní z Bystřice. Zkušenosti získávají v nábytkářské firmě TON, montovali také nábytek pro nemocnici ve Zlíně. „Pokud bude potřeba, pomohou naši truhláři místo dílen i přímo na chatě,“ slíbila ředitelka Olga Pastyříková.

Chata vyhořela v lednu 2022

Chata Tesák je součástí Hostýnských vrchů, v její blízkosti je řada turistických stezek, nachází se zde největší skiareál v oblasti a vede kolem ní běžecká magistrála.

Chata byla postavena v roce 1938. Známá byla dřevěným obložením stěn, spoustou starých vlaječek podniků, turistických a lyžařských oddílů nebo značek aut. Ty při požáru shořely, ale skalní návštěvníci už dali dohromady několik tisíc nových. Při povolování nové chaty bude možná delší dobu trvat vyřízení na oboru životního prostředí.

Lokalita je totiž spojená s výskytem chráněného čolka karpatského, který se vyskytuje v betonové nádrži jen pár desítek metrů za chatou. Jde o přírodní památku. „Už ve fázi studie jsme projednali záměr obnovení chaty se stěžejními institucemi. Věřím tedy, že projektová dokumentace už bude zpracována v souladu s vyřčenými požadavky a riziky,“ naznačil Pala.

Chata vyhořela na konci loňského ledna, tehdy na místě zasahovalo 80 hasičů z šestnácti jednotek. Majitelé se pak snažili udržet zákazníky prodejem občerstvení z dřevěného mobilního stánku. Také si pronajali nedalekou chatu firmy Meopta, ve které působili téměř celý loňský rok. Pro letošek už se však nájemní smlouvu obnovit nepodařilo.

„Hodně nám pomohli, jsme rádi, že jsme si takto mohli udržet zákazníky a být s nimi v kontaktu. Teď zase bojujeme, abychom nepřišli o personál,“ řekl Nakládal.