Zlínský kraj lidi baví, stále víc jezdí na památky, do zoo či skanzenu

Mladý pár ze Slovinska, který trávil část letní dovolené v Kroměříži, vstoupil do Sněmovního sálu Arcibiskupského zámku a spontánně vydechl údivem. Prostor to byl krásný i před obnovou, po ní ale doslova září.

Je nově vymalovaný, fresky na stropě jsou po restaurování výraznější a také zlacené ozdoby na stěnách se lesknou a odráží v křišťálových lustrech. A návštěvníci to ocenili. Letos jich Arcibiskupský zámek vidělo zhruba 77 500. To je o dvacet procent víc než loni, kdy byl Sněmovní sál ještě v rekonstrukci.

„Je to skutečně nádherné. Ráno jsme byli v Květné zahradě a zámek ten dojem ještě umocnil,“ říkal Luka. Jeho partnerka přikyvovala a chválila nejen historické prostory, ale i vstupní zázemí pro návštěvníky. „Pro cizince je všechno dost přehledné, neměli jsme žádný problém,“ libovala si.

Aniž to tušila, pochválila dvě instituce zároveň. Arcibiskupský zámek a Podzámeckou zahradu, která k němu přiléhá, spravuje olomoucké arcibiskupství. Květnou zahradu zase Národní památkový ústav. Pro návštěvníky jsou to ale – i po majetkovém rozdělení v důsledku církevních restitucí – památky UNESCO, které chtějí poznat.

Květnou zahradu, která letos lákala i na opravenou a znovu přístupnou vyhlídkovou terasu kolonády, během hlavní turistické sezony navštívilo 95 386 lidí. Oproti loňsku je to nárůst o téměř deset tisíc. V roce 2019 jich ale bylo víc než 110 tisíc.

„I když se počty zvedají, a to i u zahraničních návštěvníků, na předcovidová čísla jsme se stále nedostali,“ upozornil ředitel Národního památkového ústavu (NPÚ) v Kroměříži Petr Šubík.

Pod jeho vedení spadají památky na území celé Moravy, může proto srovnávat. „Platí to průřezově na všech našich památkách,“ popsal. „Poměrně významně rostou počty turistů z Rakouska, Polska a Slovenska, výpadek návštěvníků z asijských zemí to ale nevyrovná.“

Ve Zlínském kraji památkáři spravují zámky v Buchlovicích a Vizovicích, zmíněnou Květnou zahradu a hrad Buchlov. Ten se letos do návštěvnických statistik zapsal významně. Největší meziroční nárůst návštěvnosti zaznamenal zámek Valtice, druhým skokanem sezony je právě Buchlov. Čtveřici památek navštívilo během letošní turistické sezony víc než čtvrt milionu lidí.

Už před letními prázdninami evidovaly statistiky nejvyšší počet přenocování za posledních deset let. A ukázaly to, co nyní potvrdili také památkáři – kraj letos navštívilo více lidí z nejbližších států.

Rožnovský skanzen chystá i vánoční program

„Hotely a ubytovny ve druhém čtvrtletí roku 2023 ubytovaly přes 230 tisíc hostů, kteří zde strávili více než 600 tisíc nocí,“ tvrdila zpráva Českého statistického úřadu. Údaje za třetí čtvrtletí, které zahrnuje letní prázdniny, se ještě zpracovávají.

Dobře se dařilo i zlínské zoologické zahradě v Lešné, která letos slaví 75. výročí vzniku. Návštěvníky v sezoně několikrát překvapila. Podařilo se jí získat samce slona afrického, který doplnil stádo tří slonic s mládětem. Otevřela Gora Ark, obří voliéru pro dvě desítky supů a dalších afrických ptáků, a zvětšila výběh medvědů pyskatých, na který navázala zcela novou expozicí Kerala. Ta je věnovaná asijské fauně.

Návštěvníky ještě zahrada nesčítá, sezona pro ni totiž nekončí a na tento týden připravila další akci. Až do neděle 12. listopadu bude vstupné do zahrady za 50 korun.

„Protože letos slavíme, a navíc je to pro nás velmi příznivý rok, chceme lidem poděkovat,“ uvedla vedoucí marketingu zahrady Romana Mikešová. „Vstupné bude jednotné pro děti, dospělé i seniory.“ Vstupenky budou k dispozici na pokladnách u hlavního i sezonního vstupu.

Tradičně se až do konce kalendářního roku konají akce i v rožnovském skanzenu, který letos otevřel první část nově budované části Kolibiska. Na konci listopadu pořádají třeba Vánoční dílny pro veřejnost, v prosinci pak koncert Večer při svíčkách, Mikulášský podvečer, Vánoční jarmark či Štěpánskou koledu.

V programu ale pokračují i památky, které už sezonu uzavřely. Například Květná zahrada bude otevřená až do 17. prosince, a než bránu zavře, rozloučí se výstavou betlémů. Vizovický zámek nabídne předvánoční akci Společné zdobení vánočního stromku a také výstavu betlémů v zámecké kapli. Arcibiskupský zámek v Kroměříži chystá víkendové programy pro veřejnost v době adventu.