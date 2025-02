S Afričany nás vždy sblíží fotbal. Vášnivý cestovatel navštívil stovky zemí

12:32

Pořádně cestovat začal až po čtyřicítce, kdy se jeho děti dostaly do teenagerského věku. Ale pak se do toho pustil s o to větší vervou. Pavel Křižka z Bojkovic už navštívil kolem stovky zemí a jsou mezi nimi i ty, do nichž se každý nedostane. Jako třeba Svatý Tomáš a Princův ostrov.