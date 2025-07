Poštovní pobočka by ve městě skončit neměla. „Je to pro nás jedinečná příležitost, která se už nemusí nikdy opakovat,“ zmínil starosta Rožnova Jan Kučera.

Budova a pozemky České pošty sousedí s radnicí. „Kdybychom objekt získali, dokázali bychom vytvořit jeden centrální úřad a soustředit úřední agendy na jedno místo,“ vysvětlil Kučera. „To by znamenalo pohodlnější a rychlejší vyřizování věcí pro lidi,“ upozornil.

Některé agendy úřadu dnes sídlí v budově Stefania a budově Letenská. Ty by se pak mohly využít pro rozšíření volnočasových aktivit či zdravotních služeb, k navýšení kapacit mateřské školy i na výstavbu startovacích bytů.

Byty by mohly vzniknout i v budově České pošty, pokud by ji město získalo a nepřiklonilo se ke kancelářím. Stát nabízí zvýhodněné úvěry a dotace na rekonstrukci a výstavbu městského bydlení až do 90 procent nákladů.

„Právě dostupné nájemní bydlení je pro mnoho lidí v Rožnově velké téma. Díky této příležitosti bychom jim mohli pomoci,“ nastínil Kučera.

Pošta by měla pokračovat na jiném místě

Při jakémkoliv využití by však poštovní pobočka neměla být bez náhrady zrušena. Pokud by se budova naplnila kancelářemi a úředníky, mohlo by tam zůstat její menší pracoviště s tím, že pobočka by se přesunula například do městských prostor v ulici 1. máje. „Každopádně bude ve městě zachována,“ ujistil Kučera.

Město mohlo budovu koupit přímo s tím, že by v ní provozovalo Poštu Partner, což ale odmítlo, protože by ho to ročně stálo čtyři miliony korun. Pokusí se ji získat na podzim v dražbě s právem poslední nabídky. V ní bude mít možnost dorovnat nejvyšší cenu, kterou v dražbě nabídne někdo jiný.

Získání budovy a její přeměna jsou také součástí plánu rožnovské radnice MiliJarda, kde je 46 projektů za celkově asi miliardu korun, jež chce v následujících dvou letech uskutečnit. Na nákup budovy se tam počítá s 36 miliony, na její proměnu se 160 miliony korun.

