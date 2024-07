Klenotnice i archeopark. Češi a Slováci zvelebují příhraniční regiony společně

9:44

Evropský dotační program přeshraniční spolupráce přinesl do oblasti na pomezí Česka a Slovenska investice, které by obce samy nezaplatily. Třeba když letos v červnu v obci Modrá otevřeli Klenotnici Velké Moravy, vzniklo další velké turistické lákadlo Zlínského kraje. Stavbu za 70 milionů korun by si však malá obec nemohla dovolit zaplatit ze svého.