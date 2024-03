Černý kašel mají na Zlínsku desítky lidí, nejvíce se šíří mezi teenagery

Na začátku se projevuje stejně jako běžný kašel. Doprovází ho rýma, teplota, bolest v krku. Pokud ale přetrvává delší dobu, nezabírají na něj žádné běžně dostupné léky a přidávají se i noční záchvaty, může jít o infekční černý kašel.

Toto kdysi obávané onemocnění, které se už dlouhé roky v takové míře neprojevilo, se šíří po celé republice. I ve Zlínském kraji teď hygienici napočítali násobně více nakažených než v minulých letech.

Zatímco za celý loňský rok se objevilo dvacet případů černého kašle, za prvních deset týdnů letošního roku už je jich 68. Tolik nemocných bylo za celý rok 2018. Rok předtím zaznamenali hygienici 92 pacientů, což je zatím nejvyšší počet za posledních deset let.

Záškrt, který se v poslední době také začal více objevovat, zatím hygienici ve Zlínském kraji nezaznamenali. A to letos ani v roce minulém. „Podezření na černý kašel už jsme letos měli u několika pacientů. PCR vyšetření z nosohltanu, které je hotové v horizontu pár dnů, ale nákazu nepotvrdilo ani u jednoho. Snad toto skóre dlouho vydrží,“ přeje si uherskobrodský dětský lékař Miroslav Poul.

„U nás jsme zatím stoprocentně potvrzený černý kašel nezaznamenali. Ani si v minulosti na takový případ ve své ordinaci nepamatuji,“ sdělila zlínská pediatrička Magda Fišerová.

Nakažlivá nemoc ohrožuje hlavně malé děti

Černý kašel je vysoce nakažlivý a nebezpečný může být hlavně pro malé děti a kojence. Právě u nich je někdy nutná hospitalizace, kde lékaři zdravotní stav lépe pohlídají. Ve Zlínském kraji to ale zatím nebylo nutné.

„Momentálně na oddělení nikdo s touto diagnózou neleží. Je to tak devět deset let zpět, kdy jsme tady naposledy měli pacienta s černým kašlem,“ potvrdila Lucie Sedláčková, mluvčí Uherskohradišťské nemocnice, jež má jako jediná v regionu k dispozici lůžkové infekční oddělení.

Případy černého kašle v kraji 2013 12 2014 40 2015 21 2016 10 2017 92 2018 64 2019 50 2020 26 2021 9 2022 7 2023 20 2024 68 (k 10. březnu) Zdroj: KHS Zlínského kraje

Toto onemocnění se přenáší kapénkami, tedy při mluvení, kýchání a kašlání. Nakažlivé je hned při prvních příznacích. Pokud má pacient podezření, že nejde jen o běžný kašel, měl by se poradit s lékařem.

Běžnými metodami se ale tato infekce špatně odlišuje od jiných respiračních onemocnění a jediným způsobem, jak ji prokázat, je laboratorní vyšetření. Pak se předepíší antibiotika, která je nejlépe nasadit co nejdříve.

„Riziko přenosu je velké, takže bychom byli velmi opatrní v rodině, kde se má narodit dítě, nebo je žena čerstvě po porodu. Pozor by si měli dát i starší a chronicky nemocní,“ upozornil zlínský lékař Lubomír Nečas. Podle informací krajských hygieniků se nákaza šíří nejvíce mezi teenagery ve věku 15 a 19 let, tedy středoškoláky, kde je nakažených více než deset. Naopak v kategorii dětí do čtyř let nebo seniorů nad 75 let jsou nemocní dva.

Lékaři ale předpokládají, že černý kašel je rozšířený více, než ukazují potvrzené případy. Většinou totiž pacienti hlásí podezření až po delší době.

Zatímco v lednu a první polovině února se počet nových případů držel pod deseti, po jarních prázdninách na konci února stoupl na více než dvacet. Na Zlínsku je aktuálně nemocných dvaadvacet lidí, na Uherskohradišťsku dvacet, na Valašsku osmnáct a na Kroměřížsku osm.