Hradiště ruší poplatek za psa a zdraží MHD, ve Zlíně si připlatí za odpady

Dodavatelé tepla své služby na začátku roku zdraží, domácnosti to ale v konečném důsledku příliš nepoznají. Třeba ve Vsetíně cena stoupne o jedenáct korun za gigajoule (GJ), průměrná čtyřčlenná domácnost ale ušetří přibližně 400 korun za rok. Důvodem je snížení sazby DPH u tepelné energie z 15 na 10 procent, které začne platit od května. Díky tomu ušetří i obyvatelé Uherského Hradiště.

Ceny zvýší rovněž společnost Teplo Zlín, která zásobuje v krajském městě 16 tisíc domácností, nebo Tehos, dodavatel tepla pro 5 600 domácností v Otrokovicích.

„Je to logické. Teplárny investují do snižování emisí, stoupá cena emisních povolenek, k tomu inflace,“ vysvětlil Milan Šimunič, mluvčí společnosti Zásobování teplem Vsetín.

Ve Zlíně si tak lidé připlatí zhruba o jedno procento, obyvatelé Otrokovic zaplatí za GJ téměř 600 korun. Rodina v bytě, která za rok spotřebuje 20 GJ, oproti letošnímu roku zaplatí o 245 korun více.

Voda zdraží na pár měsíců

Na Zlínsku dají lidé za vodné a stočné od Nového roku 90,88 koruny za metr krychlový. Od května však cena klesne na 86,93 koruny. To je o necelých padesát haléřů nad úrovní ceny roku 2016.

„Za tisíc litrů vody zaplatí Zlíňan v podstatě stejně jako před čtyřmi lety, stále osm korun denně,“ uvedl mluvčí magistrátu Tomáš Melzer.

Na Vsetínsku a části Uherskohradišťska bude voda od ledna dražší o zhruba čtyři koruny, na Kroměřížsku o tři. Podle firmy Vodovody a kanalizace Vsetín jsou vodárny donuceny zvýšit poplatky kvůli vyšší ceně povrchové vody, ceně energií, mezd, oprav i odpisům majetku.

I tady ale budou vyšší sazby platit jen do konce dubna. Poté se sníží ze stejného důvodu jako u tepla, protože pro vodné a stočné začne také platit desetiprocentní DPH. Dosud to bylo patnáct procent.

Vodárny se tak dostanou pod úroveň letošních cen, i když jen o pár desítek haléřů na kubík. Pro rodiny to bude znamenat, že budou platit méně.

Majitelé psů zaplatí méně

Zastupitelé Uherského Hradiště se rozhodli, že za psy nebudou v příštím roce vybírat žádný poplatek. Ve městě je registrováno 1 350 psů, jejichž majitelé platili dle původní vyhlášky od 150 do 1 100 korun za jednoho psa.

„Původně jsme se na zastupitelstvu zabývali několika změnami ve vyhlášce, ale i návrhem, aby byli od poplatku z psů osvobozeni lidé starší 65 let. Proto jsem navrhl, abychom poplatek zrušili pro všechny. Připadá mně to spravedlivé a je to pro řadu lidí úleva,“ uvedl starosta Stanislav Blaha.

Podle něj byly v poplatcích velké rozdíly, lidé měli psy často přihlášené například u prarodičů se zahrádkou, protože v paneláku by platili podstatně více. Někteří také své psi ani nepřihlásili a neplatili za ně.

Menší náklady budou mít i pejskaři ve Vsetíně. Zastupitelé schválili snížení poplatku za psa v bytě z dosavadních 1 500 korun na 1 200. V domě zůstala sazba 500 korun. Za každého dalšího psa v bytě zaplatí 1 800 korun, v rodinném domě 800.

Řada měst od příštího roku zrušila úlevu pro majitele psů, kteří mu pořídili trvalý mikročip. Čipování totiž začíná být změnou zákona povinné. Ve Zlíně zůstává poplatek za psa beze změn, ve Valašském Meziříčí jsou od něj nově na dobu dvou let osvobozeni lidé, kteří si psa vzali z útulku.

Vyšší poplatek za odpad

Některá města změnila vyhlášku o komunálním odpadu. Zlín po patnácti letech zvyšuje cenu odpadu o sto korun, za jednu osobu tak domácnosti zaplatí 600 korun. Stále platí čtyřicetiprocentní sleva pro děti do 18 let a seniory nad 65 let.

„Nově se nebude platit za dětí v roce, kdy se narodily, ale až od jednoho roku jejich věku,“ doplnil Melzer.

Ve Vsetíně navyšují poplatek ze 492 korun na 600 korun ročně. Náklady na odvoz a zpracování odpadu totiž meziročně narůstají, radnice také zavedla častější svoz plastů.

V Kroměříži zůstává poplatek stejný, ve výši 492 korun, v Hradišti zaplatí také stejně (500 korun) a ve Valašském Meziříčí rovněž beze změny – 490 korun.

Cena se nezvyšuje ani v Otrokovicích, kde nově budou od poplatku osvobozené děti až do šesti let namísto dosavadních tří. V souvislosti s tím budou plnou cenu platit rodiče, se kterými děti žijí ve stejné domácnosti, kteří dosud měli padesátiprocentní úlevu.

Hradiště a Vsetín mění MHD

Přestože náklady rostou a příspěvek města na MHD také, Dopravní společnost Zlín–Otrokovice pro příští rok ceny jízdného nemění. Za základní dvacetiminutovou jízdenku zaplatí cestující 12 korun.

Obyvatelé Uherského Hradiště zaplatí nově za jednotlivé jízdné v MHD o dvě koruny více než dosud. Jízdenka v celém souměstí s Kunovicemi a Starým Městem bude stát 12 a přestupní 18 korun. Podle města se tímto zvýšením srovnají rozdíly mezi cenou jízdného se Zlínem, Vsetínem či Uherským Brodem a sníží se prokazatelná ztráta.

Cena jízdného v městské dopravě ve Vsetíně zůstává stejná ve všech kategoriích. Nabídka výhodnějších časových jízdenek se ale od ledna rozšíří o půlroční a roční jízdné. Standardní vyjde na 1 800, respektive 3 500 korun, pro děti a mládež do 15 let a také pro studenty na 900, resp. 1 700 korun. Důchodcům do 70 let budou k dispozici roční jízdenky v hodnotě 1 700 korun.

„Všechno zmíněné časové jízdné mohou cestující uplatnit také v autobusech příměstské dopravy provozované společností ČSAD Vsetín, a to pro jízdu mezi zastávkami MHD,“ sdělil vsetínský starosta Jiří Růžička.

Rozšířením nabídky časového jízdného chce radnice motivovat občany k tomu, aby upřednostnili městskou hromadnou dopravu před individuální.