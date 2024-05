Čápi hnízdí na sloupu nízkého napětí. Je to velké riziko, varují energetici

„Lidi to zajímá, stále přidávají na Facebook nové fotky. Žiji ve Štípě 25 let a nepamatuji si, že by tady čápi někdy hnízdili,“ zmínila zlínská radní Jana Bazelová.

Zvláště chránění ptáci jsou středem pozornosti také dětí, protože sloup s hnízdem stojí u mateřské školy. Je také hned vedle cesty k zoo, ale nehody se tady nestávají. Ovšem ptáci obsadili sloup s nízkým napětím, což může být reálně nebezpečné pro ně i pro rozvodnou síť. Proto situaci řeší odborníci.

„Registrujeme čím dál častěji, že čápi staví hnízda na sloupech elektrického vedení,“ konstatoval mluvčí firmy E.ON Lubomír Budný. „To může představovat riziko poranění elektrickým proudem pro čápy i ohrozit bezpečnost dodávek elektrické energie a v neposlední řadě také bezpečnost pracovníků, kterým hnízda mohou ztěžovat práci při opravách a údržbě sítě,“ doplnil.

Když si čápi bílí začali hnízdo stavět, firma E.ON kontaktovala odbor životního prostředí zlínského magistrátu. Obě strany se rozhodly hnízdo nepřesouvat, i když se to v podobných případech někdy dělá. Uvažují však o jiném opatření, například preventivním zaizolování.

„Až čápi vyvedou mláďata, opatříme hnízdo speciální hnízdní podložkou tak, aby při dalším hnízdění byla zajištěna maximální bezpečnost. Dojde k vyvýšení sloupu o 1,4 metru nad vedení,“ přiblížil.

Ovšem otázka je, zda čapí pár na svět mláďata přivede tento rok, neboť už je na to pozdě. „Vzhledem k již pozdnímu, reprodukčně nevhodnému období pro založení nového hnízdiště lze předpokládat, že pokud se podaří hnízdo postavit, ke snůšce již nedojde,“ píše magistrát na úřední desce ve Štípě. A že pokud by čapí pár mladé přece jen vyvedl, je vhodná instalace chráničky kabelového vedení nízkého napětí.

Čápy může nízké napětí usmrtit

Důvod ochrany je prostý. Pokud by pták přinesl například mokrou větev na hnízdo a dotkl se s ní drátu, způsobí to zkrat, který ho zabije. „Stává se, že tak dojde k úhynu ptáků,“ potvrdil místopředseda Moravského ornitologického spolku Jiří Šafránek.

Podle něho se bude jednat spíše o mladý pár, který si letos jenom postaví hnízdo, na které se může vrátit příští rok, kdy už bude mít i snůšku. „Je velká pravděpodobnost, že se tam vrátí, když si hnízdo už postavili,“ potvrdil Šafránek.

Čápi se snažili postavit hnízdo ve Štípě nejprve na ořezané staré lípě, která stojí nedaleko sloupu, ale nedařilo se jim to.

Správce elektrické sítě v některých případech postaví vyšší sloup, na který umístí hnízdo, kam čápy přesune. Loni to v Česku udělal desetkrát.

„Letos vytipováváme další lokality, nejblíže k přesunu mají čapí hnízda v Těšově (část Uherského Brodu) a Veletinách. Ta jsme zabezpečili zaizolováním podobně, jako o tom jednáme s ornitology ve Štípě,“ upřesnil Budný.

Německá organizace EuroNatur uděluje od roku 1994 ocenění Evropská čapí vesnice roku obcím, jejíž obyvatelé jsou vstřícní vůči čápům. Smyslem iniciativy je podpořit kladný přístup veřejnosti k jejich ochraně. Čáp bílý je ohrožený, čáp černý silně ohrožený druh.