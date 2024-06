Ve Zlíně přibude až pět set nových bytů pro mladé rodiny, seniory i lékaře

Zlínští zastupitelé opakovaně řeší, že město potřebuje nové byty, především pro mladé rodiny. Vedení radnice jejich výstavbu plánuje roky, ale příliš je zatím nestaví. Teprve nedávno se rozběhla stavba bytovky Na Slanici, kde bude 28 jednotek. Hotové mají být do dvou let.

V případě Boněckého rybníka už má ale město architektonický návrh, který vzešel ze soutěže. Letos chce získat územní rozhodnutí, příští rok stavební povolení. V ideálním případě by mohlo v druhé polovině roku 2026 začít stavět.

„V rámci Zlína by to mělo být jedno z nejkvalitnějších bydlení, co se tady kdy postavilo,“ nastínil náměstek primátora Pavel Brada, který má majetek města v kompetenci. „Bude mít vysokou urbanistickou i architektonickou kvalitu, je to výborná lokalita na rovině, u řeky a cyklostezky. Počítáme tam i s občanskou vybaveností.“

V lokalitě, která leží mezi Dřevnicí a silniční výpadovkou ze Zlína, se počítá na třech hektarech s dvaceti domy po dvaceti bytech. Budou mít pět pater a odkazují k první etapě výstavby Jižních Svahů, kdy se podle návrhu architekta Šebestiána Zeliny stavěly takzvané kostky.

Byty by měly být většinou s balkony a okny směřovanými do více světových stran, spíše prostornější a prosvětlenější. Může jich být 380 až 400 s tím, že 120 bude na pozemcích dvou soukromých majitelů, kteří si je i sami postaví, zbytek na plochách města. Zástavba ale bude jednotná, což má posvětit územní rozhodnutí, které si město vyřizuje.

Na svoji část chce příští rok vypsat investorskou soutěž. Vybraná firma výstavbu zaplatí a bude byty vlastnit. Za to, že jí město poskytne pozemky s územním rozhodnutím, připadne firmě část bytů, které bude pronajímat. Podle Brady by jich mohlo být zhruba třicet procent.

Byty budou pro rodiny i seniory

Záměrem města je mix nájemních bytů – pro rodiny, seniory či lékaře nedaleké krajské nemocnice. „Bude to velmi kvalitní, prémiové bydlení,“ naznačil Brada. „Nebude to asi úplně typ startovacího bytu, ale bude záležet na rozhodnutí města.“

Radnice bude chtít nájem upravit tak, aby upřednostnilo obyvatele, kteří tam budou mít trvalé bydliště. „Konstrukční řešení je koncipováno tak, aby umožnilo měnit dispozice bytů podle aktuální potřeby,“ poznamenal ředitel Kanceláře architekta města Zlína Jindřich Nový. „Velký důraz je kladený na kvalitu veřejného prostoru mezi objekty a jejich parkovou úpravu.“

Občanská vybavenost může zahrnovat společenské prostory, obchody, kavárny. Domy budou spojovat chodníky, neměla by tam chybět zeleň, hřiště a podzemní parkoviště. Nedaleko je zastávka městské hromadné dopravy. „Ve spojení s přilehlou lokalitou Boněckých luk se bude jednat o moderní, kvalitní a atraktivní formu bydlení,“ nepochybuje Nový.

Výstavba jednoho domu vyjde na sedmdesát až osmdesát milionů korun, náklady na celý projekt jsou 2 až 2,5 miliardy. Brada připustil, že pokud by se naskytla možnost získat dotaci, mohly by se dva domy ze záměru vyčlenit a město by je postavilo samo zvlášť.

Chtějí stavět levnějšími technologiemi

Díky dotaci se město nově pustí také do projektu bytové výstavby na třech tisících metrech v Prštném, a to u cyklostezky, která vede podél areálu Rybníky. Nebude to exkluzivní bydlení, ale o to by mohlo být přístupnější.

„Chceme stavět nízkometrážní startovací byty pro mladé lidi,“ potvrdil radní Jiří Robenek, který má bytovou oblast v kompetenci. „Díky metráži a zvolené stavební technologii chceme stavět co nejrychleji a ekonomicky. To bychom pak zohlednili v nájemném,“ předestřel.

Technologii by měly navrhnout firmy, přičemž bude hodně záležet na použitých materiálech. Robenek před komunálními volbami sliboval, že by chtěl stavět byty levnějšími technologiemi.

„Nechceme, aby to bylo tak drahé jako klasická rezidenční výstavba. Víme, že lokalita není tak atraktivní jako třeba centrum nebo Boněcké rybníky “ uvažuje.

Nová zástavba má akceptovat tu okolní, nemá ji výškově převyšovat ani jinak narušovat. Půjde spíše o nižší monoblok nebo řadové domy. Podle Robenka by město mohlo mít příští rok stavební povolení, ale jestli začne hned stavět, bude záležet i na tom, zda získá dotaci. Ta by mohla pokrýt až 40 procent nákladů.

Město by také mohlo v budoucnu stavět na pozemcích u Hradské ulice, které leží po její levé straně ve směru od Zlína u zahrádkářské kolonie. Dostalo je bezplatně od státu, který tak chce podporovat v obcích bytovou výstavbu.„Jsme rádi, že jsme je obdrželi, je to další rozvojová lokalita,“ těší Robenka.

Zlínská radnice má také plán na výstavbu deseti velkých domů pod sportovní halou, z nichž by v některých byly byty.