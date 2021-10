Řidič rozvážkové služby odstavil auto a sebral tržbu, 60 tisíc propil

Podezření ze zpronevěry oznámila jednatelka přepravní společnosti na policii na začátku října. Tou dobou pracoval třiadvacetiletý řidič ve firmě zhruba šest týdnů.

„V inkriminovaný den převzal zásilky k doručení, přičemž měl ujet naplánovanou trasu a vrátit se navečer zpět,“ sdělila policejní mluvčí Monika Kozumplíková.

Mladík však dodal jen část zásilek. Poté zaparkoval služební vozidlo v jedné z ulic v Bystřici pod Hostýnem, přičemž ve vozidle nechal i scanner a platební terminál.

„Vzal si tržbu ve výši 61 tisíc korun a odjel vlakem nejprve do Uherského Hradiště, kde bydlel, a poté do Brna a do Prahy, kde peníze utratil za ubytování a alkohol,“ popsala počínání zaměstnance Kozumplíková.

Když se mladík po směně nevrátil a neodevzdal peníze za dodané zboží, zjistila dispečerka firmy, že vozidlo je odstavené v Bystřici, aniž by byly doručeny všechny zásilky.

Policisté muže v krátké době vypátrali. Zjistili, že jde o recidivistu, který byl již dvakrát podmíněně odsouzený za krádeže. Mladík se ke všemu přiznal.

„Ve zkráceném přípravném řízení mu policisté sdělili podezření ze spáchání trestného činu zpronevěra, za což mu v případě odsouzení hrozí trest odnětí svobody až na dva roky,“ doplnila policejní mluvčí.