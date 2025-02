Pře o plánovanou rekonstrukci ulice. Kde budeme parkovat? ptají se lidé

O opravě ulice se v Bystřici mluví už několik let. Má jít o společnou akci města, krajských silničářů i VaK, která je v plánu v příštím roce. Dotkne se silnice, kanalizace, chodníků i okolí domů.

„Mezi občany panují obavy a především velké zklamání,“ říká jeden z kritiků Daniel Mlčák. „Nikdo si nás občany nechce vyslechnout a zatím se nemůžeme ničeho dovolat.“

Největší výhrady směřují k omezení počtu parkovacích míst před domy. Lidé tam v současnosti parkují na pozemcích, které ale nemají ve vlastnictví.

„Víme, že se jedná o státní pozemek, ale znemožní se vlastníkům, případně dopravcům či návštěvám krátkodobě zaparkovat před vlastní nemovitostí,“ stojí v petici.

Starosta Zdeněk Rolinc však odmítá, že by město chtělo parkovací místa omezit. „Náš požadavek naopak zněl vybudovat co největší počet legálních parkovacích stání tam, kde to bude technicky možné,“ upozornil.

Podle něj v současnosti lidé brání stav, kdy nelegálně využívají veřejný prostor. „Projektová dokumentace dosud není ve finální podobě, takže s určitostí nelze říct, zdali a kolik parkovacích míst oproti dnešnímu faktickému stavu zmizí. Připomínky veřejnosti však projektant zapracovává,“ zmínil starosta, že patrně nikdy nebude možné vyhovět úplně všem.

Vadí i autobusová zastávka

Trnem v oku je některým místním i přeložení autobusové zastávky s vybudováním zálivu na jiném místě, než je dnes.

„Plánovaná výstavba zastávky by mohla zásadně zkomplikovat, nebo zcela znemožnit vjezd do nemovitostí obyvatel, což by přímo ovlivnilo jejich životní podmínky,“ vadí lidem podepsaným pod peticí.

Starosta se hájí, že o zastávce ještě není rozhodnuto a návrh vznikl po konzultaci s odborníky. „Zastávka nemůže být v poli a moc možností, kam ji posunout, nemáme,“ podotkl.

Podle něj někteří lidé navrhovali zastávku zrušit, ale o tom by musel rozhodnout koordinátor veřejné dopravy. Radnice přislíbila, že nejpozději na začátku března pro občany uspořádá veřejné projednání, kde bude chtít slyšet jejich konkrétní výhrady.

„V rámci toho, co je ze zákonného pohledu možné, pak tyto připomínky zohledníme v projektové dokumentaci,“ doplnil Rolinc.

Společné jednání kvitují i kritici. „Chtěli jsme situaci řešit od samého začátku. Určitě je možná cesta ke kompromisu, je jasné, že si neprosadíme úplně vše,“ řekl Mlčák.