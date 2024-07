Bystřice se chce po sedmi letech zbavit Podhoranu, kritici chtějí referendum

Podhoran v minulosti fungoval jako ubytovna pro nepřizpůsobivé a tehdejší nájemníci objekt téměř kompletně vybydleli, navíc v centru města přibylo výtržností a problémů. Radnice proto před sedmi lety objekt koupila s tím, že jej využije ke svým potřebám.

Současné vedení města však změnilo plány a plánuje bývalý hotel prodat soukromníkovi.

Předběžně platí, že v horním patře bude asi třináct bytů vyšší kategorie určených k pronájmu, jedno patro využije radnice pro svoje úředníky, v přízemí vzniknou komerční prostory a restaurace s venkovní zahrádkou směřující na náměstí.

„To je ale pouze předběžná varianta. Očekávám, že v brzké době obdržíme návrh smlouvy o smlouvě budoucí a na zářijovém zastupitelstvu bychom se o ní měli bavit. Chceme zároveň stanovit podmínky, aby v budově v budoucnu opět nevzniklo sociální bydlení,“ řekl starosta Zdeněk Rolinc (Nestraníci).

Jeho předchůdce Zdeněk Pánek (SNK-ED), za jehož vedení radnice objekt odkoupila, v tom však vidí problém. „Prodejem bychom ztratili kontrolu nad jedním z klíčových objektů v centru města. V budoucnosti nebudeme mít ve svých rukou, co zde může vzniknout, což považuji za chybu,“ nelíbí se mu.

„Navíc prodávat městský majetek a pak novému majiteli dlouhodobě platit pronájem, mi nedává smysl,“ poukázal Pánek. Sám stojí za peticí, která v posledních dnech začala kolovat po městě, a požaduje, aby o prodeji mohli lidé rozhodnout v referendu.

Rekonstrukce za stamiliony

Radnice budovu koupila v roce 2017 za necelých 17 milionů korun. Současné vedení zdůrazňuje, že od té doby se s ní ale nepohnulo.

„V Bystřici jsou dva názorové proudy. Jeden říká, abychom s budovou už konečně něco udělali, druzí se bojí, že po prodeji se sem můžou vrátit problémoví nájemníci,“ líčí Rolinc. „Jako město máme svázané ruce. Ekonomické studie si nechalo udělat minulé vedení radnice i my, levnější varianta opravy začíná na 160 a dražší na 260 milionech korun,“ zmiňuje.

Na revitalizace takového typu objektu navíc podle něj nyní chybí dotační titul a město by si muselo brát úvěr 140 až 200 milionů korun. „To jsou zhruba tři naše investiční rozpočty,“ poznamenal starosta.

Pánek by upřednostnil, aby se radnice vrátila ke studii, která navrhovala využít Podhoran pro potřeby městského úřadu, jako zázemí pro služby lidem a také jako městskou knihovnu. „Ta současná je v nevyhovujících prostorech, které navíc může uvolnit mateřské školce,“ nastínil exstarosta, který si myslí, že finančně by oprava Podhoranu realistická byla.

Radnice však již zveřejnila podmínky, za nichž bývalý hotel prodá. Nový majitel bude povinen budovu do pěti let opravit a pronajmout jedno patro městskému úřadu na minimálně patnáct let. Prostory mají být bezbariérové a propojené s budovou radnice.

Kromě proměny Podhoranu hodlá developer vybudovat bytové domy v Přerovské ulici. Vzniknout mají v lokalitě tamějšího „věžáku“, tedy bývalé ubytovny firmy TON, kterou JTH Holding koupil. Je dlouhodobě v zanedbaném stavu.

„Kvůli tomu ale bude třeba měnit územní plán, což může trvat delší dobu. Celkově jde o výhled na několik dalších let,“ upozornil Rolinc, který se byl podívat v Olomouci, kde v lokalitě Šibeník staví zmíněná firma komplex bytových domů. A podobný plán má pro Bystřici, kde by ve třech etapách měly vyrůst stovky bytů.