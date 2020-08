Burčák z jihu Moravy je na pultech, na Slovácku dozrává víno později

První letošní burčák začali prodávat teprve před pár dny. Je vyrobený z odrůdy Irsai Oliver, která dozrála na vinicích v Prušánkách.

„Chutnala jsem ho a za mne tedy výborný,“ prozradila Denisa Látová, provozní vinotéky Gajdůšek v Uherském Hradišti. „Nakupujeme každoročně u stejného vinaře a zákazníci si ho moc chválí. Zatím je bílý, ale budeme mít časem i červený.“

Také v dalších prodejnách vína na Slovácku se začíná objevovat první letošní burčák.



Obchodníci a vinaři tak mohou označit pouze zkvašenou šťávu z hroznů vypěstovaných a zpracovaných na území České republiky a prodávat ho mohou od začátku srpna do konce listopadu.

Pokud burčák vyrobí z hroznů dovezených ze zahraničí, musejí ho prodávat pod označením částečně zkvašený hroznový mošt (ČZHM).

Burčák se v těchto dnech dá koupit na mnoha místech ve Zlínském kraji. Ve vinotékách velkoobchodu Ráj vína ho zákazníci dostanou třeba v Kroměříži, Hluku, Luhačovicích, Otrokovicích nebo Uherském Brodě. K dostání je také ve zlínské vinotéce u Archy, kde mohou zájemci ochutnávat odrůdu Solaris sbíranou v Bavorech u Mikulova.

Cena burčáku je podobná jako v loňském roce a pohybuje se zhruba mezi 70 až 80 korunami za litr.

Bobule na severu Slovácka teprve dozrávají

Řada vinařů ze Slovácké vinařské podoblasti ale na první hrozny ještě čeká. Na rozdíl od jižněji položených regionů totiž bobule ještě dozrávají.

„Za poslední tři roky jsme si zvykli na to, že burčák máme už na konci srpna. Ale to není normální,“ upozornil Tibor Nyitray, prezident Svazu vinařů České republiky. „První burčáky běžně vždycky bývaly až při vinobraní v polovině září. Na Slovácku i později. Takže letošním rokem jsme se zase vrátili do normálu.“

Pomalu končící léto nemělo tolik tropických dnů, za kterých hrozny v posledních letech rychleji tvořily dostatek cukru. Teď potřebují více času.

„Zatím je to špatné, bobule mají tak čtrnáct stupňů cukru, to je málo,“ potvrdil Zdeněk Habrovanský, majitel Šlechtitelské stanice vinařské v Polešovicích. „Burčák bude letos tak, jak býval dřív. Odhaduji to na první týden v září,“ doplnil.

V podobném termínu chtějí odstartovat prodej burčáku také v rodinném vinařství Víno Hruška v Blatničce. Zákazníci ho najdou v kamenných značkových prodejnách ve Zlíně, Uherském Hradišti, Brně i Blatničce.

„Tak to bývalo deset patnáct let nazpět, takže je to zase standardní termín,“ poukázal projektový manažer firmy Víno Hruška Michal Morrison.

Kvůli zrušeným slavnostem přicházejí vinaři o příjmy

Jisté je, že vinaři i milovníci vína se budou muset letos obejít bez tradičních a vyhlášených slavností vína. Kvůli omezením souvisejícím s koronavirem se pořadatelé rozhodli zrušit akce v Mikulově, Znojmě, Uherském Hradišti i Strážnici. Pro pěstitele to přitom byl nezanedbatelný zdroj příjmů.

„Ekonomicky bude tento rok velmi špatný. Při jarní sezoně, kdy vinaři doprodávají loňské víno, vypukla epidemie a trh se prakticky zastavil. V létě se to zlepšilo, protože lidé nejezdili od zahraničí a místo toho přijíždějí na Moravu, kde navštěvují památky, pijí, nakupují,“ zdůraznil Nyitray.

„Ale ten výpadek stejně nenahradí. A na podzim nám nepomohou ani slavnosti vína, protože jsou zrušené.“

Vinaři tak budou burčák nabízet na ojedinělých menších akcích nebo v otevřených sklepích a kamenných vinotékách. Na burčák zve třeba vinařství Zlomek a Vávra z Boršic u Blatnice, a to do Mařatických sklepů v Uherském Hradišti.

„Budeme nabízet burčák z Muškátu moravského. Ale až za dva týdny, dřív ne,“ naznačil vinař Libor Zlomek.

Inspekce bude kontrolovat chuť i dokumentaci

I letos bude zkvašená hroznová šťáva pod kontrolou Státní zemědělské a potravinářské inspekce.

„Při kontrole burčáku a částečně zkvašeného hroznového moštu se mimo jiné zaměřujeme na senzorické požadavky,“ popsal kontrolu mluvčí Pavel Kopřiva.

„Inspektor na místě hodnotí chuť, vůni a barvu nápoje, řádné označení zboží pro spotřebitele, odpovídající průvodní dokumentaci dokládající původ zboží a hygienu prodeje.“

Loňská sezona například v tomto směru moc pozitivní nebyla. Inspekce kontrolovala 290 míst po celé republice a odhalila více nevyhovujících vzorků i větší míru pochybení než dříve. U burčáku zjistili třeba nepovolený přídavek vody, nadměrný přídavek cukru a nadlimitní, nebo naopak podlimitní obsah alkoholu.