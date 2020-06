V Brodě otevřeli budovu Družby, v níž střelec před pěti lety zabil osm lidí

„Chtěli jsme, aby dům byl nenápadný, ničím tu tragédii nepřipomínal. Zazdili jsme proto původní vstup do restaurace a udělali jsme nový v jiné části budovy. Kompletně jsme předělali dispozici patra, zbořili schodiště. Vlastně jsme všechno udělali znovu a zůstaly jen nosné pilíře,“ prohlásil Miroslav Borák, jednatel firmy Borák development.

„Věřím, že jsme domu dali novou duši a že sem lidé budou chodit rádi,“ doplnil.

Před pěti lety, 24. února 2015, zemřelo v restauraci Družba osm lidí. Nejtragičtější střelbu v novodobých dějinách Česka měl na svědomí třiašedesátiletý psychicky nemocný muž. Krátce po obědě vystoupal po širokém schodišti, přišel do restaurace a začal střílet.

Na místě zůstalo sedm mrtvých mužů a jedna žena ve věku od 27 do 66 let. Pachatel pak zastřelil i sebe.

„Když jsem tady byl pár dní po neštěstí, působilo to pochopitelně strašně stísněným dojmem. Uvažoval jsem, co bude s budovou v budoucnu. Jestli se ji podaří proměnit tak, abychom z ní už necítili tu hrůzu, která se tady stala,“ prozradil na slavnostním otevření zrekonstruovaného patra senátor Patrik Kunčar, který byl v době střelby starostou Brodu.

„Místní se hlavně báli, že tady znovu bude restaurace, protože by do ní asi nikdo nechodil. Ale pocity, které jsem tehdy měl, jsou dnes pryč,“ doplnil.

Město za necelý rok po události proměnilo prostranství před Družbou na decentní pietní místo.

Architekti navrhovali další patra i nevšední fasádu

Cesta k proměně samotného patra s restaurací byla delší. Uherskobrodská firma usilovala o budovu stojící v blízkosti dnešního akvaparku už v roce 2004. S tehdejším majitelem se ale nedomluvili a jednání obnovili až po deseti letech, kdy se změnil vlastník.

VIDEO: V Brodě vzpomínají na oběti šíleného střelce

„To, co se stalo o pár měsíců později, narušilo naše vztahy a obě strany přemýšlely, jestli tu transakci dokončit. Nakonec jsme usoudili, že dům za nic nemůže, a že budeme radši, když to uděláme my jako brodští obyvatelé a vytvoříme tady něco důstojného,“ upřesnil Borák.

Architekti navrhli několik řešení. Ve hře byla i dostavba jednoho až dvou pater, extravagantní úprava fasády a využití pro ambulance lékařů a služby. Nakonec se majitelé rozhodli pro nenápadné řešení, kdy vyměnili okna a změnili barvu fasády.

V přízemí zůstaly obchody, na které byli obyvatelé zvyklí a které zůstaly otevřené i po uzavření restaurace.

Celé patro pak majitelé přestavěli na několik reprezentativních kanceláří. Polovina z nich bude sloužit firmě, zbývající část nájemníkům. Celá rekonstrukce stála 15 milionů korun.

Novému prostoru požehnal brodský děkan Svatopluk Pavlica, který před pěti lety v době tragédie působil ve funkci šternberského děkana na farnosti v Uničově.

„Před jednou hodinou jsem tehdy zaznamenal první zprávu v médiích, že se tady stala tragédie. V té chvíli jsem se spojil s tímto místem a modlil jsem se. Za ty, kteří odešli z tohoto světa, i za ty, kteří si z této události odnesli šrám, který si ponesou do konce života. Chci do tohoto místa vnést boží požehnání, milost i odpuštění,“ pronesl Pavlica.

Současné vedení města věří, že nová podoba budovy dobře zapadne do okolí. V budoucnu by například nedaleko mělo vzniknout nové venkovní koupaliště, které bude navazovat na krytý akvapark.