Buchlovice mohou být lázeňským místem, Smraďavka má statut přírodních lázní

„Vypracovali a dodali jsme šanon papírů a splnili všechny parametry, takže nám dají certifikát přírodních léčebných lázní, který doložíme městysu,“ potvrdil spolumajitel Lázní Leopoldov Pavel Krystýnek.

Jde o mezikrok k tomu, aby se městys Buchlovice stal lázeňským místem, v důsledku čehož by investoval desítky milionů korun do lázeňské infrastruktury, tedy do kolonády, altánků, nových cest, pěšin i chodníků. Ze Smraďavky by se tak mohla stát nová atraktivní lázeňská destinace ve Zlínském kraji.

„Byla by to prestižní věc a myslím si, že si to Buchlovice zaslouží. Může to přilákat do lázní více návštěvníků,“ věří starostka Pavla Večeřová.

Zmínila, že Buchlovice jsou jedním z mála měst a obcí v České republice, v nichž jsou lázně, ale nejsou lázeňským místem. To je statut, který přiděluje vláda. Zpřísňuje tak ochranu přírodních zdrojů, kterou musí samosprávy dodržovat, a umožňuje vytvoření lázeňského prostředí.

„Opatření jsou v každém statutu individuální a měla by zakazovat činnosti, které by mohly negativně ovlivnit poskytování lázeňské péče fyzikálními, chemickými nebo biologickými škodlivinami nebo vlivy hluku a vibrací,“ přiblížil mluvčí ministerstva zdravotnictví Ondřej Jakob. „Například jde o omezení výstavby, šíření zvukové nebo světelné reklamy, chovu hospodářských zvířat, provozu noční klubů a heren.“

Vzhledem k legislativnímu procesu může trvat získání statutu minimálně půl roku od podání návrhu. Nejbližší možný termín udělení je tak podle Jakoba leden 2026.

„Pro městys to bude každopádně znamenat velké investice do infrastruktury a okolí lázní,“ upozornila Večeřová. Podle ní bude třeba doplnit stezku pro pěší a cyklisty mezi Buchlovicemi a Smraďavkou, opravit některé komunikace, most i autobusovou točnu, vyřešit odkanalizování Smraďavky.

Kolonáda i koupaliště

„Pak máme v plánu lázeňské prvky, jako jsou vycházkové okruhy, parkovací plochy, kolonáda, altánky, odpočinková místa s posezením. Studii centrální části máme hotovou, postupně na tom chceme pracovat,“ předestřela Večeřová.

Ve hře je i vybudování přírodního koupaliště u autokempu poblíž Smraďavky nebo chodníčku v nové lipové aleji, jež byla vysázena na místě jasanové, jež musela jít k zemi. Oprava mostu a autobusové točny jsou už ve fázi projektu, začít se s nimi má co nejdříve.

Starostka věří, že městys na investice získá dotace. Z vlastních peněz by neměl šanci plány zaplatit. „Když získáme statut lázeňského místa, tak bychom podle podmínek měli mít do deseti let základní lázeňské prvky vybudované. Pak je budeme muset udržovat, což budou další nemalé náklady,“ připomněla Večeřová. „Ale může to také přinést peníze do městské kasy, když tady návštěvníci stráví nějaký čas a budou se sem vracet.“

Dalším důsledkem může být to, že se v katastru zvednou ceny pozemků i budov, které jsou tady už tak poměrně vysoké, neboť v městysu je zámek a opodál hrad Buchlov. Podle starostky ale neporostou neúměrně.

Lázně vedou s obcí soudní spor

Majitelé lázní snahy městyse vítají, byť vztahy obou stran nejsou ideální.„Buchlovice nás překvapily, že chtějí žádat o statut lázeňského místa. Konečně se tím zavážou k tomu, že to s lokalitou myslí opravdu dobře a budou do ní investovat. To nikdy předtím nechtěly,“ reagoval Krystýnek, který je i buchlovickým zastupitelem.

„Je to naše zásluha, ale bude pro všechny dobře, když se to dotáhne do konce. K dnešnímu dni už to stálo hodně peněz, které by se neměly promarnit. Mělo by se začít, skoro je už pozdě.“

Obě strany věří, že najdou společnou řeč, když budou směřovat za stejným cílem, i když se jejich pohledy na některé věci stále rozcházejí. Podle Krystýnka je například autokemp rušivým elementem lázní. Starostka říká, že je to potřeba pečlivě zvážit.

Majitelům také vadí, že jim neprošly některé návrhy na změnu územního plánu, aby mohli lázně rozvíjet. Kvůli tomu se s městysem dokonce soudí.„V některých věcech se nemůžeme naladit na stejnou vlnu. Ale naše vůle je najít společnou cestu,“ uvedla Večeřová.

Lázeňská místa lákají turisty

Ve Zlínském kraji jsou lázeňským místem už delší dobu Luhačovice a od roku 2016 Ostrožská Nová Ves. Podle jejich zástupců to má pozitivní vliv hlavně na cestovní ruch.

„Přiláká to turisty a jsme asi i známější. Lázně jsou naše chlouba. Těm, co si tady chtějí koupit nemovitosti, se to ale prodraží,“ shrnula starostka Ostrožské Nové Vsi Jaroslava Bedřichová.

Obec je polovičním majitelem sirnatých lázní, takže by zřejmě i tak investovala do zlepšení lázeňské infrastruktury. Podle Martina Plachého, ředitele lázeňské skupiny Royal Spa, pod niž spadají i lázně v Ostrožské Nové Vsi, je udělení statutu pouze formalita. Výhody je třeba odpracovat.

„Ať už vytvořením potřebné infrastruktury, nabídky služeb a samozřejmě dostatečné propagace, chcete-li dobrým marketingem,“ vypočítal.

V Luhačovicích to vidí podobně. „Lázeňským místem jsme řadu let a definuje nám to, jak máme s lázeňským prostředím nakládat. I proto plánujeme silniční obchvat Luhačovic, abychom umožnili ochranu přírodních pramenů,“ podotkl starosta Luhačovic Marian Ležák.