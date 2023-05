Zlín není ucpaný, řidiči si na omezení v Březnické ulici zvykli snadno

„Čekal jsem, že to bude horší, že se budou tvořit kolony na Hradské ulici a na nájezdu na ulici Osvoboditelů od lázní. Ale ukázalo se, že se to ani ve špičkách neděje, takže je to dobré,“ naznačil ředitel městské policie Milan Kladníček.

„Není to nic nečekaného,“ poznamenal náměstek hejtmana pro dopravu Michal Čížek.

Kvůli opravě Březnické ulice a přestavbě křižovatky s Mostní ulicí auta mohou pouze odjíždět z centra nahoru ke čtvrti U Majáku. V opačném směru musejí na tamním rondelu odbočit doprava na Kudlov, přes který sjedou do města. Využít mohou cestu po Hradské ulici, kolem Kolektivního domu nebo přehrady. V ranní špičce tento týden na hlavní silnici čekali několik minut, někdy na ní byl provoz téměř plynulý. Totéž platilo pro odpolední špičku.

„Jsem překvapený, že to není tak špatné. Dokonce se mi zdá, že příjezd do města z Kudlova je někdy jednodušší než třeba od Fryštáku či Vizovic,“ poznamenal zlínský motorista Petr Vašek.

Po omezení na Březnické na začátku dubna se nad křižovatkou u Kolektivního domu tvořily kolony dlouhé několik set metrů. Řidiči v nich ve špičkách strávili čtvrt hodiny i více. Tato křižovatka patří k nejvytíženějším ve městě, denně jí projede přes 30 tisíc aut. Teď ale situaci zvládá na zlínské poměry docela slušně.

Motoristé, kteří do Zlína přijíždějí ve směru od Uherského Hradiště, teď také zřejmě více využívají hlavní tah přes Otrokovice.

„Doprava se rozvolnila, možná že více aut najíždí ze strany od Malenovic, Salaše, Otrokovic,“ uvažuje Kladníček.

Kolony se však stále tvoří na křižovatce u Kongresového centra, nad nímž jsou školy. Řidiči tam ve frontách někdy čekají i déle než 10 minut.

Uvolnila se i parkoviště poblíž stavby

„Děje se tak jen ve špičce kvůli nájezdu rodičů ke školám a opouštění tohoto prostoru,“ upřesnil Čížek. „Lidé musejí vyjet dříve a počítat se zdržením. Nelze prodloužit časový interval na semaforech.“

Na začátku dubna se kolony tvořily také na křižovatce na Kudlově u točny autobusů, kam přijíždělo více aut po objízdné trase z kruhového objezdu U Majáku. Řidiči museli několik minut čekat, než odbočili na hlavní cestu do Zlína. Teď se na ni většinou napojí plynule.

Když začaly stavební práce na opravě Březnické ulice, uzavřelo se i velké parkoviště pro 180 aut vedle ní. Vzápětí se zaplnila vozy sousední čtvrť Letná i o něco vzdálenější Nad Ovčírnou. A přes poledne bývalo do posledního místa zaplněné hromadné parkoviště pod Velkým kinem a někdy i to sousední nad tržnicí. Také v tomto ohledu se situace zlepšila.

„Sledujeme to a zdá se, že si to sedlo,“ uvedl ředitel technických služeb Jakub Černoch. „Domnívám se, že se řidiči naučili využívat jiná parkoviště, zejména u Gahurovy ulice. Obsazenost na něm vzrostla o 20 procent, je to však ovlivněno také sezonním prodejem na tržišti.“

Parkoviště pod Velkým kinem bývá plné jen pár minut či pár desítek sekund přes poledne, přičemž dříve to bylo déle. Černoch však připomněl, že potíže mají řidiči, kteří opouštějí parkoviště nad tržnicí, neboť se napojují na cestu, jež vede ke křižovatce ke Kongresovému centru. A na ní se kolony tvoří.

Pokud jde o čtvrti Letná a Nad Ovčírnou, strážníci tam v počátcích omezení rozdávali hodně pokut za špatné parkování, což už se v takové míře neděje.

„Řidiči si našli nová místa,“ konstatoval Kladníček. „To, že stále parkují i na místech, která nejsou vhodná, to dělali vždycky, ale nejsou to žádné zásadnější excesy.“

Strážníci také na začátku dubna hlídali to, aby od čtvrti U Majáku auta nejezdila ani přes zákazovou značku do centra. Pár řidičů se dostalo až do protisměru a dostali za to pokutu, většinu však městská policie stihla včas vrátit zpět, když hlídkovala na cestě.

Na Kudlově a na Salaši město před nedávnem začalo měřit rychlost a zatím je více přestupků překvapivě na Salaši. To může být podle Kladníčka dáno i tím, že když teď přes Kudlov jezdí více aut za sebou, nemohou řidiči příliš šlapat na plyn. Povolenou rychlost tak překračují i o 15 kilometrů za hodinu častěji ti, kteří jedou do kopce od Zlína, kde je na vozovce nikdo neomezuje.

Omezení na Březnické ulici potrvá do konce října, kdy stavbaři pustí auta na novou křižovatku.