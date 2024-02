Město, kraj i univerzita spojí síly. Postaví nové ekonomické srdce Zlína

Pokud by příprava šla dobře, začít stavět by se mohlo za tři roky. „Odhadem by to mohla být investice do 800 milionů korun,“ zmínil ekonomický náměstek hejtmana David Vychytil.

Zástavba celé oblasti by podle návrhu, který vzešel z architektonické soutěže, zřejmě trvala déle, protože se musí dohodnout více subjektů. V jedné budově má být muzeum veteránů podnikatele Ladislava Samohýla, v další sportovní hala nebo vysokoškolské koleje. Ve zbývajících byty a v přízemí služby, což se bude ještě upřesňovat.

„Máme poměrně přesnou představu, mohli bychom zkrátit diskusi o samotném využití. Proto bychom realizaci chtěli začít dříve. Mohla by to být první etapa projektu,“ naznačil Vychytil.

Celkově by mohlo být ve třech budovách ve spodní části prostoru 7 700 metrů čtverečních podlahové plochy. Třetina by byla využitá tak, že by se sem rozšířilo Technologické inovační centrum (TIC) z 23. budovy baťovského areálu. Zůstalo by na staré adrese a sloužilo začínajícím firmám.

Do nové výstavby by se nastěhovaly větší společnosti, jež se zabývají moderními technologiemi, kreativním průmyslem či vymýšlením softwaru. Měly by zde být kanceláře, případně výzkum. „Zájem firem evidujeme, jednáme i se zahraničními subjekty,“ nastínil Vychytil. „Chystáme také malou misi do Texasu v USA v polovině března.“

V třetině by mohla působit Univerzita Tomáše Bati, jež je provázaná s TIC. Mohla by tam mít učebny, laboratoře. Ideální model by podle vedení kraje byl, kdyby student dostudoval a začal pracovní kariéru u inovativní firmy, která působí na stejné adrese.

Navýšení kapacit i prostor univerzita vítá

„Budeme velmi rádi, když Zlínský kraj přispěje k rozvoji infrastruktury univerzity,“ poznamenal rektor Milan Adámek. „Vše je prozatím v rámci diskuse. Uvítali bychom navýšení jak ubytovacích kapacit, tak také prostor pro vzdělávání a vědeckou práci.“ Poslední třetinu plochy by využily další firmy.

Vše je teprve v začátcích a krajští radní o tom jednají s městem i univerzitou, nicméně výhled je daný. „Povedeme s městem jednání o tom, jestli se bude dělat celý projekt v kuse, nebo bychom v jeho části přebrali investorství,“ naznačil Vychytil.

Město proti tomu není. „Záměr kraje vítáme a budeme ho podporovat. Vznikla by tak čtvrť pro 21. století v centru Zlína, které tím výrazně zatraktivníme,“ plánuje náměstek primátora Pavel Brada. „Pokud by se tři budovy vydělily, tak devízou tohoto řešení by bylo, že by se mohly v optimistickém scénáři za tři roky začít stavět. Pak se můžeme dohodnout s univerzitou, že postaví koleje, a s panem Samohýlem na muzeu veteránů,“ přiblížil.

Z domů by pak městu zůstaly jen čtyři, které by mohlo postavit samo, anebo dva přenechat developerovi. Nakonec by mělo jen dva s nájemními byty a parkovací dům. Ten má být vedle muzea veteránů pod sportovní halou a byl by v jednom objektu s novou halou, jež by byla s tou stávající propojena. Toto je ale jen jedna z možností.

„Ideální by bylo, kdyby se to dalo postavit všechno najednou, než to rozdělit na úseky, aby tam nebylo tak dlouho staveniště,“ poznamenal Brada.

Město ví, jak má lokalita vypadat

Město má aktuálně hotovou podrobnou územní studii s prvky regulačního plánu na zástavbu celého prostoru pod sportovní halou. Jde o obsáhlý materiál, který jasně vymezuje, co může v místě vzniknout, a co už ne. Stane se součástí územního plánu města. „Každý subjekt, který do území vstoupí, bude vědět, co tam bude moci dělat a s čím by neměl mít problém,“ řekl Brada. „Nikdo nikoho nepřekvapí.“

Město má tři varianty. Může celý prostor samo řešit vcelku, nebo ho rozdělit na části, což by se týkalo právě technologického a inovačního centra nebo muzea veteránů a kolejí. Pokud plochu rozdělí, prodá ji i s podmínkami, jež určí, co na nich může být.

Další možností je, že přípravu i výstavbu zajistí silný developer, protože od roku 1989 se ve Zlíně tak velká plocha intenzivně nezastavovala a nejsou s tím zkušenosti. I on by se musel držet omezení daných studií a představ magistrátu, potažmo kraje a univerzity.

Město také zvažuje založení developerské společnosti s projektovým týmem, který by měl výše zmíněné záležitosti na starost. Kraj si zase zřizuje svoji regionální investiční agenturu, jež by měla do června připravit časový plán dalšího postupu.