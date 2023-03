Ve Zlíně začíná zásadní dopravní omezení, komplikace potrvají skoro rok

V opačném směru budou osobní auta i autobusy nuceny před příjezdem do Zlína na kruhové křižovatce U Majáku odbočit na Kudlov a pokračovat do centra. A to různými cestami, aby se nápor dopravy alespoň trochu rozmělnil. Nákladní vozidla mají jezdit přes Otrokovice.

„Snažili jsme se to vymyslet tak, aby to mělo co nejmenší dopad na řidiče,“ podotkl náměstek primátora přes dopravu Michal Čížek. „Pro mimozlínské to ale bude v ranní a odpolední špičce velký problém. Musí se připravit na kolony při příjezdu do města.“

Podle něho největší potíže nastanou hned na začátku, než si motoristé na změnu zvyknou a přizpůsobí se jí. „Komplikace jsme se snažili protiopatřeními zmírnit, to ale neznamená, že budou nulové,“ poznamenal Čížek.

Na příjezdu do Zlína od Kudlova budou řidiči moci jet klasicky po hlavní cestě ke křižovatce u Kolektivního domu. Na ní bude delší časový interval pro zelenou. Středový jízdní pruh na příjezdové silnici ke křižovatce se navíc směrově otočí a bude sloužit pro jízdu do centra.

Město nabídne šoférům i možnost, aby odbočili o trochu výš doprava do ulice Na Požáře, po níž se pak podél přehrady dostanou na Štefánikovu ulici. Tato trasa bude vhodná pro ty, kdo pojedou směrem k Baťově nemocnici nebo na Vizovice. Vyhnou se tak křižovatkám v centru, jež budou v dopravních špičkách zřejmě přeplněné.

Třetí možností bude jízda po Hradské ulici pod Stadionem mládeže. Na jejím konci budou odstavné plochy pro autobusy, poblíž provizorní autobusová zastávka. Smyslem je, aby se i autobusy mohly vyhnout úplnému středu města, který může pod přívaly aut trpět.

Výjezd z Letné bude komplikovanější

„Buď se nebude stavět a řidiči budou jezdit po špatných cestách, které nebudou mít dostatečnou kapacitu, anebo se bude stavět a budou se muset jednou za čas smířit s nějakým omezením. Jiná varianta není,“ vzkázal Čížek.

Po Březnické ulici projede denně několik tisíc aut. Když budou pouze vyjíždět z města, nemělo by to být příliš problematické. Šoféři budou moci z města odbočit na parkoviště pod Velkým kinem i k Hotelu Zlín, byť tady jen po jednosměrce. Dostanou se také po Mostní ulici na Letnou. V opačném směru ale bude cesta pro motoristy uzavřená, volná bude jenom pro trolejbusy a autobusy.

Řidiči budou moci z Letné odjet přes Čiperovu ulici kolem polikliniky, ale na hlavní cestu I/49 budou mít možnost odbočit jen doprava, tedy do centra města. Totéž pravidlo bude nově platit v Topolové ulici, která ústí na hlavní výpadovku opodál.

Pokud budou chtít lidé z Letné jet na Otrokovice, budou se muset vrátit do Zlína. První odbočka na hlavní silnici doleva bude možná až na ulici Karolíny Světlé z Podhoří.

Linkové autobusy budou zastavovat jinde

Pro linkové autobusy, které pojedou do Zlína přes Kudlov, bude platit výlukový jízdní řád. „Zastávka U Majáku bude přemístěna na zastávku MHD Lesní hřbitov, výstupní zastávka na Náměstí Práce bude přemístěna před Kongresové centrum,“ upřesnil mluvčí krajské společnosti Koved Jan Malý.

Křižovatka s Mostní ulicí bude během přestavby zbavena trolejového vedení, takže dopravní podnik tam nasadí vozy s bateriemi a provoz hromadné dopravy narušený nebude.

Křižovatka také zůstane vždy alespoň částečně průjezdná. Kdyby se zavřela úplně, dopravní komplikace by byly mnohem větší. Kromě ní se bude opravovat i 600 metrů dlouhý úsek Březnické ulice. A to od křižovatky na třídě Tomáše Bati až k zimnímu stadionu. O to se postará Zlínský kraj.

„To bude mít společně s přestavbou křižovatky s Mostní ulicí pozitivní dopad nejen na bezpečnost a plynulost dopravy, ale také na snížení hladiny hluku a úrovně emisí ze silničního provozu,“ sdělil náměstek hejtmana pro dopravu Radek Doležel.

Novou křižovatku budou řídit semafory

Omezení potrvají do konce října, kdy mají stavbaři pustit auta na novou křižovatku. Už od začátku záři má být Mostní ulice průjezdná v obou směrech.

Přestavěná křižovatka bude opatřena semafory a posune se o něco výš. Park u sousední budovy Univerzity Tomáše Bati se o něco zvětší a Mostní ulice se tady narovná. Po obou stranách na ní vzniknou zastávky, které nahradí nástupní zastávku na sousední točně městské hromadné dopravy. Ta bude zrušená.

Postaví se také společná stezka pro cyklisty a chodce, jež povede podél Březnické ulice nahoru, dále nové chodníky, přičemž současné se opraví. Stávající parkoviště u křižovatky se zmenší ze 180 na zhruba 50 míst.

Semafory na upravené křižovatce budou koordinované se semafory na nedaleké třídě Tomáše Bati, přičemž upřednostní směr, který bude vytíženější.