Pražské brašnáře inspiroval Baťa, v archivu zkoumají jeho principy

Několik vybraných zájemců, kteří se přihlásili na výzvu brašnářství, nyní bude častými návštěvníky archivu ve zlínské části Klečůvka, kde má obuvnická společnost své dokumenty.

„Do Zlína je z Prahy daleko a potřebovali jsme pomoct vyhledat v archivu věci, které chceme pochopit a zavést znovu do života a které jsme nenašli v publikacích,“ vysvětlil Ivan Petrův, jednatel Brašnářství Tlustý.

Tato firma používá ve své výrobní dílně mimo nových technologií také původní baťovské šicí stroje a na stěně visí desatero inspirované baťovskými hesly.

„Jsou to krátké věty, pár slov, ale mají hluboký význam. Tomáš Baťa je pro nás fenoménem, dokázal vybalancovat zájmy firmy se zájmy zákazníků i zaměstnanců. Batismus pro nás není jen způsob řízení, ale způsob života a jednání, který předurčuje k úspěchu,“ uvedl Petrův.

Kromě toho se firma letos chce pustit i do výroby kožených bot. „Roky sníme o tom, že oživíme výrobu českých rámových bot a tento rok se do toho pustíme. Kvalitní šité boty pro pány i pro dámy, z prvotřídních materiálů, pohodlné, krásné, za rozumné peníze a se skvělým servisem. Tak jako to bylo před válkou u Baťů,“ uvedlo brašnářství před pár dny na Facebooku.

Vyhledávání dokumentů, informací a záznamů bude mít na starosti především Gabriela Končitíková, projektová manažerka Nadace Tomáše Bati ve Zlíně. Té budou vybraní studenti pomáhat s hledáním toho, jak byly baťovské principy aplikované v praxi.

Získané údaje mají popsat způsob odměňování prodavačů, zásobování prodejen, odpovědnost za skladové zásoby, školení pedikérů, vývoj ceny pedikůry či výběr nových zaměstnanců.

„Málo popsaný je třeba systém zaměstnaneckých kont. U Baťů měli lidé firemní konto, aby měli naspořeno pro případ, že udělají ve své práci chybu, kterou firma bude chtít nahradit,“ řekla Končitíková.