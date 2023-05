Voda na dálnici i zaplavené školní šatny. Na Zlínsku stále uklízejí po bouřce

Pak se ale v okolí postavila dálnice a za 60 milionů korun v terénu udělala opatření, která měla velkou vodu zkrotit. „Bylo nám to vtloukáno do hlav, že Kvítkovice budou chráněné před bleskovou povodní. A první větší déšť ukázal, že systém evidentně nefunguje tak jak má,“ hlásil Radek Štěrba z Kvítkovic, který se jako dobrovolný hasič podílel i na odčerpávání vody z domů.

„Před třemi lety ulice vypadaly stejně. Odezva občanů je, že je to tady takové, jako by se žádné poldry a protipovodňové opatření nepostavily,“ doplnil.

Voda se valila pod dálničním obchvatem Otrokovic do obytné části. Dokonce se místy dostala i přes dálnici a vyvracela nad ní plot. „Když ani suché poldry vodu nezadrží, tak je to asi špatné místo, které nemělo být osídlené,“ reagoval šéf zlínské pobočky Ředitelství silnic a dálnic Karel Chudárek.

„Nikdy nic nestavíme na extrémy, ani na extrémní dopravu, ani na srážky. A toto byly extrémní srážky. Je to tragédie, ale my za to nemůžeme,“ tvrdí.

Většinu protipovodňových opatření platili silničáři, ale navrhoval je a prováděl Státní pozemkový úřad. Redakce MF DNES se na jeho zástupce obrátila, ale zatím nereagovali. Každopádně před třemi lety všichni zástupci institucí včetně města slibovali, že obyvatele Kvítkovic už voda nikdy nezaplaví. Bohužel se ukázalo, že to není pravda.

„Realizovaná opatření v daný moment fungovala, záchytné nádrže se zaplnily, bohužel příval vody byl tak silný, že ani jejich kapacita nestačila,“ prohlásila starostka Hana Večerková. Připomněla, že v okolí přibyly polní cesty, svodné příkopy, výsadba stromů a především záchytné nádrže a průlehy, jejichž úlohou je zadržet vodu v krajině. „Pokud by tato opatření realizována nebyla, situace by byla o to horší,“ míní Večerková.

Obyvatelé Kvítkovic si stěžovali i na to, že propustky pod dálnicí jsou široké kolem metru, kanalizační potrubí v ulicích má ale průměr zhruba poloviční, takže nemůže takové množství vody pojmout. Metrologové ale zase říkají, že úterní příval srážek byl v Otrokovicích skutečně mimořádný. Podle radarových odhadů se tam hodinový úhrn včera odpoledne pohyboval mezi 20 až 34 milimetry. Podle klasifikace Wussowa se jedná o druhou ze tří kategorií přívalového deště podle jeho intenzity.

„Místa s nejvyššími úhrny nad 30 milimetrů už dokonce hraničí s nejvyšší kategorií, tedy s katastrofálním lijavcem. Tato hodnota bývá překročena jen zřídka, na našich stanicích v okrese Zlín průměrně třikrát za posledních dvacet let,“ přiblížila Barbora Kněžínková z oddělení meteorologie a klimatologie Českého hydrometeorologického ústavu v Brně. „Velký objem srážek tentokrát navíc spadl do hustě obydlené oblasti s množstvím zpevněných a nepropustných povrchů, což s sebou nese výrazně citelnější následky, než když déšť spadne do volné krajiny,“ dodala.

Průmyslový areál zalila voda z polí

Následky bleskové povodně museli řešit i v podniku Continental Barum. Kolem areálu se tvořila místa se stojící vodou. Takovou situaci tu dlouho nepamatují. „Úterní přívalový déšť byl opravdu extrémní a již mnoho let nebyly způsobeny deštěm podobné komplikace,“ potvrdila mluvčí společnosti Regina Feiferlíková.

Podle ní znamenaly silné srážky zátěž pro dešťové svody ze střech i kanalizaci, která kapacitně nedostačovala. „Od úterní 14. hodiny naše podniková hasičská jednotka intenzivně odstraňovala veškeré následky deště a odčerpávala vodu ze všech míst, kde zůstala stát,“ popsala Feiferlíková. Nebylo třeba povolávat posily, o odstranění následků se postarala standardní jednotka. Hasiči v areálu ukončili práci během dneška.

Potíže hlásily i další firmy, především v průmyslové zóně mezi Otrokovicemi a Napajedly. „Do areálu zdejší firmy tekla voda z okolního pole, sesunula se část svahu, u budov skladů se vytvořila obrovská laguna vody a hrozilo, že vteče dovnitř,“ informovala mluvčí krajských hasičů Lucie Javoříková.

Bahnitá laguna vody se vytvořila také například v ulici U Farmy. V podjezdu pod dálnicí D55 stojatá voda úplně ucpala průjezd mezi Malenovicemi a Kvítkovicemi. Navíc v ní uvázla převrácená dodávka. Policisté proto museli odklánět dopravu.

Problémy hlásilo i otrokovické gymnázium, kde museli kvůli následkům povodně na středu vyhlásit ředitelské volno. „Voda natekla do šaten, které máme v suterénu, v ne úplně vyhovujících podmínkách,“ přiblížil ředitel školy Ivo Kramář. Vodu se sice podařilo odčerpat, ale šatny podle něj byly nepoužitelné. Škola využívala vysoušeč, který jí zapůjčil jeden z rodičů.

„Voda se tam dostala zvenku, protože na sousedním hřišti se zacpal kanál. Šatny jsou navíc pod úrovní terénu a voda vyvěrala z podlah. Tvořily se tam malé gejzíry, z nichž voda prýštila,“ poznamenal ředitel.

Při silných deštích tu mají problémy pravidelně, ale v tomto případě se voda do suterénu dostala extrémně rychle. „Bohužel to nějakým opatřením nevyřešíme, šatny jsou někdy ze 70. let a jsou zahloubeny pod úrovní spodní vody. Ta se tam pak v podobných situacích dostává,“ dodal Kramář.