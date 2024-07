Po bleskové povodni tekla ulicemi Zlína řeka, v Sazovicích mají zatopené domy

V terénu jsou aktuálně stále desítky jednotek, v noci a nad ránem jich v kraji zasahovala více než stovka profesionálních a dobrovolných jednotek. Nedělní bouřka zasáhla Zlínsko, Vsetínsko i Kroměřížsko. Hasiči řešili od nedělní 17. hodiny do dnešní sedmé hodiny ráno více než 300 událostí. Nejčastěji šlo o popadané stromy nebo čištění propustků.

Hasiči teď na řadě míst odčerpávají vodu ze zatopených objektů a domů. V noci se ve většině případů jednalo o čerpání sklepů, nebezpečných lagun a jiných prostor, následovaly pak technické pomoci s odstraňováním nebezpečných stromů a větví.

„Nejhorší situace je momentálně v obci Sazovice. Tam stále zasahujeme. Voda tam zatopila sklepy i domy, museli jsme také evakuovat několik lidí,“ popsal mluvčí krajských hasičů Pavel Řezníček.

Rozvodněná řeka se prohnala i Fryštákem a Rackovou na Zlínsku, zasažený byl i Hulín nebo Rožnov pod Radhoštěm. I v samotném Zlíně se z hlavní silnice stala doslova řeka.

„Vylil se potok, ale voda tekla i z kopců a přehnala se lidem přes zahrady a domy. Nepamatuji si za posledních třináct patnáct let, že by to bylo tak velké. Měli jsme tady třeba pět zatopených domů, ale teď je jich odhadem asi třicet,“ popsal starosta Rackové Jaroslav Kaňa.

„Lidé měli v domech až tři čtvrtě metru vody, zasažené mají sklepy, ale i přízemí,“ přiblížil.

V nejvíce zasažených obcích hlásí poškozené silnice a další majetek. V Rackové velká voda zaplavila přízemí i sklep, poškodila také most, který přes potok vede ke čtyřem domům. Podle starosty bude škoda na obecním majetku přesahovat milion korun, na soukromém až deset milionů.

V obci se teď čistí domy i ulice, protože poté, co voda ráno opadla, je všude vrstva bahna. Potřeba jsou také vysoušeče.

Morava ještě může stoupat

Do dnešního rána spadlo v povodí Moravy až 100 milimetrů srážek na 24 hodin. Nejvíce to bylo v oblasti Zlínska a v Beskydech.

Na některých řekách v kraji stále platí zvýšené stupně povodňové aktivity (SPA). Druhý stupeň se drží na Bystřičce pod přehradou na Vsetínsku. První je na Velké Stanovnici v Karolince na Vsetínsku, na Rusavě v Kroměřížsku, a Fryštáckém potoku ve Fryštáku na Zlínsku a na Moravě v Kroměříži.

„V současnosti jsou uvolňovány retenční prostory nádrží, které byly v průběhu povodně zaplněny, aby mohly zachytit případné další zvýšené průtoky. Nádrže sehrály velice důležitou úlohu a významně transformovaly zvýšené průtoky,“ upozornil mluvčí Povodí Moravy Petr Chmelař.

Řada zaplavených míst a obcí byla podle Povodí zasažená povodňovou vlnou a rozlivem nejen z řek a potoků, ale i splachem z polí. „Například nad vodním dílem Fryšták došlo k významnému splachu z rozsáhlých ploch rozestavěné dálnice D 49,“ přiblížil Chmelař.

Řeka Morava může v následujících hodinách dál stoupat na Uherskohradišťsku nebo v Otrokovicích. „Vlivem dotoku z horních částí povodí očekáváme na řece Moravě kulminace nad hranicí 1. SPA,“ upozornil na stránkách Český hydrometeorologický ústav.