Biatlonová trať v Bystřici je unikát. Má i druhou největší střelnici v Česku

Podél tratě vede mlatový chodník pro běžce a sloužit bude i sportovním vozíčkářům.

Okruh je dlouhý 1,5 kilometru a je mimořádný svojí členitostí. Současně disponuje druhou největší střelnicí v Česku s 27 stavy.

„Trať je výjimečná tím, že jsou na ní velká stoupání i sjezdy, které je třeba technicky zvládnout. Na drahách, jež jsou v Jilemnici, Letohradě, Novém Městě na Moravě a Jablonci, až takové profily nejsou,“ řekl trenér Klubu biatlonu Bystřice pod Hostýnem Radek Zicháček.

„Moderní biatlon se stále více zaměřuje na rychlé přechody ze stoupání do sjezdu, proto je trať koncipovaná takto,“ doplnil.

Zážitek z jízdy

Trať musí mít správně naklopené zatáčky, pokud jsou v protějším stoupání po sjezdu. „Najezdili jsme si to na kole bez brzdění. Když člověk sjede z kopce a vyzkouší si to, je to úžasný zážitek. Krásně ho to navede,“ prozradil Zicháček.

Z trati jsou rovněž úchvatné výhledy na Bystřici pod Hostýnem či Kelčský Javorník. Všude pak zní šelestění listí stromů.

Kromě asfaltu, který je co nejjemnější a bude se zametat, protože i drobný kámen může být nebezpečný, je tady nové zázemí i veřejné osvětlení. Náklady činily 44 milionů korun, po zhruba sedmi milionech přispělo město a Zlínský kraj.

Areál pro závodní sportovce i veřejnost

Areál bude sloužit závodním sportovcům a bezplatně také veřejnosti. Vzhledem k tomu, že je ve výšce 400 metrů nad mořem, nepočítají biatlonisté s přírodním sněhem ani zasněžováním.

„Chceme republiku regionálně pokrýt různými centry, abychom mohli dělat biatlon všude. Orientujeme je do míst, kde sníh spíše není, než je,“ řekl šéf českého biatlonu Jiří Hamza.

Na východ od Brna podobný areál scházel, sloužit bude i sousedním krajům. Starosta Bystřice pod Hostýnem Zdeněk Rolinc doufá, že pomůže turistickému ruchu. „Slibujeme si od toho zvýšení požadavků na ubytování a stravování. Po covidu šla poptávka po těchto službách dolů, takže je ve městě nemáme,“ upozornil Rolinc.

„Věřím, že se tady budou pořádat republikové a možná i vyšší závody letního biatlonu,“ dodal hejtman Radim Holiš.