Požár betlému v Kroměříži způsobili tři podnapilí mladíci. Hrozí jim pokuta

  15:54,  aktualizováno  15:54
Pokuta až do výše 50 tisíc korun hrozí mužům ve věku 19, 20 a 21 let, kteří mezi svátky zapálili slaměný betlém na kroměřížském Velkém náměstí v Kroměříži. Požár zaznamenal kamerový systém i všímavý občan. Městská policie případ postoupí do správního řízení.
Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince...
Na Velkém náměstí v Kroměříži hořely slaměné figury z betlému. (29. prosince 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Slaměné figury začaly hořet v noci na 29. prosince. Událost oznámil občan, který uvedl, že u kašny na Velkém náměstí hoří betlém a že tři mladíci, kteří požár způsobili, odcházejí směrem k zámku. Zároveň vše zaznamenala operátorka kamerového systému.

Na místo vyrazily hlídky městské policie a muže zadržely. „Všichni uvedli, že byli pod vlivem alkoholu a rozhodli se zpestřit si večer odpalováním zábavné pyrotechniky mezi stánky vánočního jarmarku. Součástí zakoupené pyrotechniky byla i římská svíce, jejíž část však skončila v blízkém betlému,“ popsal ředitel městské policie v Kroměříži Libor Kubiš.

„Mladíci uvedli, že se snažili požár uhasit tak, že hořící sochy vytáhli na volné prostranství a pokoušeli se oheň udusat. V domnění, že se jim požár podařilo uhasit, z místa odešli, aniž by přivolali jednotku hasičského záchranného sboru,“ uvedl Kubiš.

Strážníci muže poučili o tom, že od 1. prosince 2025 platí v dané lokalitě zákaz odpalování zábavní pyrotechniky. Ti uvedli, že o zákazu nevěděli. Dechová zkouška u dvou z nich naměřila kolem jednoho promile a u třetího téměř dvě promile alkoholu.

Požár uhasili přivolaní hasiči. Způsobená škoda činí podle majitele soch, kterým je Dům kultury v Kroměříži, několik tisíc korun.

