Rozbory z týden starého znečištění Bečvy prokázaly velké množství dusitanů

Chemikálie vytvořily 24. listopadu kolem poledne na hladině Bečvy pěnu u méně nápadné z dvojice výpustí pod mostem u Juřinky. Ústí do ní potrubí odvádějící odpad z areálu bývalé Tesly Rožnov pod Radhoštěm vzdáleného zhruba 16 kilometrů.

Odebrané vzorky následně testovali v laboratořích pracovníci České inspekce životního prostředí.

„Výsledky rozborů vody z Bečvy prokázaly zvýšené množství dusitanového dusíku. Výsledky rozborů odebraných vzorků potvrdil i Vodoprávní úřad Valašské Meziříčí,“ uvedla mluvčí inspekce Radka Nastoupilová.

„Česká inspekce životního prostředí nyní pokračuje v šetření příčiny a zdroje kontaminace, spolupracuje s ostatními složkami. Žádné úhyny ryb ani jiných živočichů nebyly dosud potvrzeny. Analýzy a hodnoty rozborů vody nebudeme blíže komentovat, protože jsou důležité pro další šetření,“ řekl ředitel inspekce Erik Geuss.

Inspekce v komentáři k výsledku rozborů vody uvádí, že dusitany vznikají ve vodách při biochemické oxidaci amoniakálního dusíku, z toho důvodu patří mezi významné indikátory znečištění přírodních vod.



Dusitany u ryb pronikají do krevní plazmy, dále do červených krvinek, kde se vážou na barvivo hemoglobin, což se projevuje hnědým zbarvením krve a žaber a současně se snižuje kapacita krve pro transport kyslíku.

Podle publikace Hydrochemie nejen pro rybáře, kterou v roce 2015 vydal Radovan Kopp z Mendelovy univerzity v Brně, jsou „bohaté na dusitany odpadní vody z výroby barviv a ze strojírenských závodů (dusitany se používají jako inhibitory koroze). Dusitany mohou vznikat i při dezinfekci vody UV zářením redukcí dusičnanů.“

Zmíněné výpusti jsou na pravém břehu, zhruba půl kilometru nad výpustí, kterou využívá společnost Deza. Ta při zářijovém úniku kyanidů, který vyhubil rybí populaci asi na 40 kilometrech toku, čelila kritice, že by mohlo jít o jedy z její továrny, podle dřívějšího vyjádření ministra životního prostředí Richarda Brabce (ANO) se ale kyanid mohl do řeky dostat právě výpustí z rožnovské Tesly.

Pro kriminalisty, kteří otravu vyšetřují, je zásadní znalecký posudek, který by měl přispět k určení viníka. Policie by jej měla dostat do 20. prosince.

Z „rožnovské“ výpusti uniklo do řeky v závěru října také nadlimitní množství niklu.

Provozovatel čističky: Firmy musí být disciplinované

Kanalizační síť v areálu bývalé Tesly Rožnov spravuje firma Energoaqua.



„To znamená, že někdo z našich dodavatelů k nám pustil něco v rozporu s kanalizačním řádem,“ okomentoval nejnovější znečištění Bečvy pro iDNES.cz jednatel firmy Oldřich Havelka.

Energoaqua provozuje anorganickou čistírnu a organické látky, jako jsou dusičnany její technologie neodhalí ani nevyčistí. „Je to o disciplíně těch firem,“ dodal.

Jednotlivé podniky mají jasně dané, jaké produkují odpadní látky, jakým způsobem je mají likvidovat. Tedy i to, co mohou pustit do čistírny.

I v minulém případě, ke kterému došlo v říjnu, se ve vyčištěné vodě objevilo nadlimitní množství niklu. „To je stejný případ, protože nikl k nám vůbec neměl jít,“ vysvětlil Havelka. Firmu, která jej vypustila, označil a předal věc k řešení odboru životnímu prostředí v Rožnově pod Radhoštěm.

Starosta Valašského Meziříčí Robert Stržínek v pátek prohlásil, že chce v reakci na zmíněnou sérii mimořádných událostí prosadit úplné zrušení kanálu z rožnovské Tesly.

„Riziko vidím v té délce. Je to patnáct kilometrů a my nevíme, kolik je po cestě míst, kde se dá zjednodušeně řečeno zvednout poklop a něco tam nalít. Z čistírny může jít přečištěná voda, která splňuje limity, ale cestou se může kontaminovat,“ vysvětlil Stržínek.

„Proto chci dosáhnout toho, aby se zavřel a nakládání s odpadními vodami se řešilo lokálně,“ dodal.

Druhou možností, kterou starosta zmínil, je uplatnit na výpusť nejpřísnější možné limity. „S tím bychom neměli žádný problém, uzavření kanalizace by do budoucna problém byl,“ reagoval Havelka.

Už nyní ale jedná o možnosti využívat kanalizaci, která vede do Rožnovské Bečvy. Ta je vybudovaná, problém je v tom, že v Rožnovské Bečvě je v létě slabý průtok vody.

Proto se také v 70. či 80. letech kopal kanál vedoucí do Juřinky a tedy pod soutok obou Bečev, kde je průtok silnější. Přečištěná voda je totiž neokysličená a je tedy nutné ji ředit s větším množstvím okysličené vody.