Výstavba náplavky zatraktivní nábřeží u řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí

  12:56,  aktualizováno  12:56
Valašské Meziříčí startuje s výstavbou Meziříčské náplavky, díky níž bude zpřístupněn pravý břeh Rožnovské Bečvy v centru města. Revitalizace se dočká i stávající tržnice pod silničním mostem, kde vzniknou nové prostory pro trhovce. Cílem je vytvořit místo určené k odpočinku a setkávání
Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
Další 4 fotografie v galerii

Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna. | foto: Vizualizace: Město Valašské Meziříčí

„Naše město má obrovskou výhodu v tom, že přímo jeho centrem protéká řeka Bečva. Její potenciál však zůstával dlouho nevyužitý,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková.

U náplavky budou umístěné pobytové schody vedoucí k Bečvě, zpevněné plochy či nové zeleň.

Náplavku plánuje Meziříčí budovat současně s opravou mostu přes Bečvu

„Projekt jsme připravovali ve spolupráci s Povodím Moravy tak, aby bylo možné například v případě hrozících povodní jednotlivé prvky demontovat a nedošlo k jejich poškození,“ podotkla Wojaczková.

Záměr je rozdělený do několika etap a nyní startuje na pravém břehu řeky v Krásně. Dotkne se prostoru mezi historickým mostem v ulici Mostní a silničním mostem na průtahu městem. Kvůli jeho opravě se práce musely posunout na později. V další fázi se chystá úprava nábřeží od mostu až po nově budované terasy pod zámkem Žerotínů.

Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
Tržnici a krásenský břeh řeky Bečvy ve Valašském Meziříčí čeká proměna.
5 fotografií

Projekt vychází z architektonické studie ateliéru Chybik+Kristof a má být dokončen v září 2026. Původně projektované náklady přes 60 milionů korun se radnici podařilo soutěží snížit na 45 milionů, navíc získala dotaci, která pokryje 85 procent nákladů.

Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz

Autor:
Vstoupit do diskuse