„Naše město má obrovskou výhodu v tom, že přímo jeho centrem protéká řeka Bečva. Její potenciál však zůstával dlouho nevyužitý,“ uvedla místostarostka Yvona Wojaczková.
U náplavky budou umístěné pobytové schody vedoucí k Bečvě, zpevněné plochy či nové zeleň.
|
Náplavku plánuje Meziříčí budovat současně s opravou mostu přes Bečvu
„Projekt jsme připravovali ve spolupráci s Povodím Moravy tak, aby bylo možné například v případě hrozících povodní jednotlivé prvky demontovat a nedošlo k jejich poškození,“ podotkla Wojaczková.
Záměr je rozdělený do několika etap a nyní startuje na pravém břehu řeky v Krásně. Dotkne se prostoru mezi historickým mostem v ulici Mostní a silničním mostem na průtahu městem. Kvůli jeho opravě se práce musely posunout na později. V další fázi se chystá úprava nábřeží od mostu až po nově budované terasy pod zámkem Žerotínů.
Projekt vychází z architektonické studie ateliéru Chybik+Kristof a má být dokončen v září 2026. Původně projektované náklady přes 60 milionů korun se radnici podařilo soutěží snížit na 45 milionů, navíc získala dotaci, která pokryje 85 procent nákladů.
Mapy poskytuje © SHOCart a přispěvatelé OpenStreetMap. Společnost SHOCart je tradiční vydavatel turistických a cykloturistických map a atlasů. Více na www.shocart.cz