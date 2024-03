Ve zlínském baťovském areálu stojí kubík vody už 240 korun, firmy se zlobí

V baťovském areálu ve Zlíně působí řada firem, ale i Dům kultury, nemocnice nebo krajský úřad. Ti všichni od letoška platí za kubík vody téměř 237 korun, přičemž jinde na Zlínsku je to 130 korun.

Důvodem je fakt, že Vodárna Zlín skokově zvýšila vodné z loňských 74 korun na letošních 174 korun. Majitel vodovodního potrubí v areálu, jímž je holding Cream, jí totiž zvýšil nájemné o deset milionů, aby získal peníze na jeho opravu.

Cena stočného zůstala stejná, přičemž kanalizaci vlastní město. „V kombinaci s vysokou cenou energií i s daní z nemovitosti je toho už opravdu hodně. Podnikání v areálu je těžší a těžší,“ postěžoval si místopředseda představenstva Kovárny Viva Zbyněk Rozsypal.

Pro firmu zdražení vody znamená pár milionů korun ročně navíc. „Neříkám, že bychom to neunesli a museli kovárnu zavřít, ale snažíme se to vyřešit, aby naše přítomnost tady byla dlouhodobá,“ doplnil.

Pacienty nelze omezit v hygieně, zní z kliniky

Nejhůře jsou na tom podniky, které mají provoz náročný na vodu. Pro firmu ZPS – Frézovací nástroje to znamená 400 tisíc korun navíc. „Máme spotřebu hlavně na kalírně, kde děláme služby pro podniky místní a z okolí, spotřebujeme tam hodně vody kvůli chlazení pecí,“ upřesnil místopředseda představenstva Jiří Švec.

Negativní dopad to má i na klinice EUC, kde odhadli finanční dopad na 1,5 milionu korun. „Nemůžeme – a je to proti naší mysli – pacientům říct, aby se omezili v hygieně. Nezbývá nám než hledat úspory jinde,“ reagovala mluvčí nemocnice Eva Pánová.

Jednatel Domu kultury Miroslav Křižan naznačil, že se to u nich může projevit i zvýšením nájemného. „Z určité části musíme vydělat na to, aby u nás spolky mohly fungovat. Takové neohlášené zvýšení vodného je velmi nepříjemné,“ poznamenal Křižan.

Pro krajský úřad to podle hejtmana Radima Holiše znamená náklady navíc skoro dva miliony korun. „Ještě jsme se s tímto skokovým zdražením nesmířili. Učiníme vše pro to, abychom měli co nejlevnější vodu,“ vzkázal Holiš.

Firmy většinou říkají, že výrobky zdražovat nemohou, neboť ekonomická situace je už hodně napjatá. Vadí jim také, že je dopředu o zvýšení ceny nikdo neinformoval. „Jestli plánují navýšit vodné o více než 137 procent, tak bychom se to neměli dozvídat z faktury,“ je přesvědčen Křižan.

„Kdyby někdo připravil plán rekonstrukce infrastruktury, jednal s námi o tom a řekl, že musíme několik let vydržet, bylo by to něco jiného,“ podotkl Rozsypal.

Všechny jsme informovali, hájí se vodárna

Vodárna Zlín se hájí tím, že všech zhruba sto odběratelů v areálu bylo o zdražení předem informováno, a to tak, že nový ceník zveřejnila na svých webových stránkách.

„Hlavním důvodem zvýšení ceny vodného v bývalém svitovském areálu ve Zlíně je meziroční významné zvýšení nájemného za užívání veřejného vodovodu ze strany jeho majitele,“ potvrdila mluvčí podniku Markéta Bártová.

Podle člena představenstva holdingu Cream Martina Jarolíma je oprava potrubí nutná v nejbližších desíti letech, protože je na hranici životnosti a ztrácí se z něho třetina vody. Přitom majitel má povinnost udržovat ho v dobrém stavu.

„Máme posledních deset let na to, abychom ho mohli obnovit. Odhady, kolik by mohla stát rekonstrukce, jsou sto a více milionů korun,“ nastínil Jarolím.

Holding chce částku vybrat zvýšeným nájemným, přičemž firmy v areálu podle Jarolíma vědí, že je infrastruktura ve špatném stavu a musí se do ní investovat. „Peníze se skládají na speciální účet, který je k tomu podle zákona určený,“ poznamenal Jarolím.

Spor může pomoci řešit město Zlín

Zdražení se podle něho nejvíce dotkne samotného Creamu, který v areálu spotřebuje asi dvacet procent vody. „Takže střílíme sami sebe do nohy,“ řekl Jarolím.

Firmy i kraj by uvítaly, kdyby vodovodní potrubí přešlo pod Vodovody a kanalizace (VaK) Zlín, jež by mohly získat na opravu dotaci. Podle Jarolíma by to mělo pro Cream smysl jen ve chvíli, kdy by existoval závazný plán oprav.

„Pokud neuvidíme tento plán, síť nemáme důvod předávat. Nedávalo by to ani ekonomický smysl, protože rekonstrukce by nebyla levnější,“ reagoval.

Podle Jarolíma Cream nemůže převést potrubí na VaK za symbolickou cenu, protože je investičním fondem, ale jen za odhadní. To by náklady na opravu ještě navýšilo a snížit by je pak mohla jen dotace.

I podle primátora Jiřího Korce by VaK oprava stála podobné peníze jako Cream. „Jde o to, že VaK by měly dvě možnosti, pokud by potrubí převzaly. Mohly by všem nastavit stejné vodné a stočné a rekonstrukci by zaplatili občané Zlínska. Druhá varianta je, že by to zaplatili uživatelé v areálu a cena vody by tam byla srovnatelně zvýšená, jako to udělal Cream,“ míní Korec.

Podle Jarolíma Cream nechce, aby opravu platili obyvatelé města. Navíc rekonstrukci potřebuje i kanalizační potrubí, veřejné osvětlení, cesty a chodníky, což už je majetek města. To bude pouze kanalizaci příští rok převádět na VaK.

Strany začaly o ceně vody minulý týden jednat, k dohodě zatím nedošly. Podle Korce může město hrát ve sporu roli mediátora.