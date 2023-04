Kdo zaplatí miliardy a jaké budou pokoje? Klíčové otázky kolem Baťovy nemocnice

1. Kdo všechno zaplatí?

Hlavní brána Baťovy nemocnice ve Zlíně. (leden 2023)

Hejtman Radim Holiš (ANO) uvedl, že jde o promyšlený projekt, který má perspektivu do budoucna. Opakovaně prohlásil, že až čtvrtinu nákladů na polyblok uhradí sama nemocnice. Musí tedy najít miliardu korun. Ale kde? „Jsou čtyři možnosti a čtyři zdroje,“ naznačil ředitel zlínské nemocnice Jan Hrdý.

Základním zdrojem budou odpisy majetku ve výši 100 milionů korun. Dalším pak zisk minimálně ve stejné výši, který by chtěla nemocnice mít dlouhodobě. V roce 2020 byla v plusu téměř 226 milionů korun, o rok později 190 milionů. A vypadá to, že i loňské hospodaření dopadne podobně. Jasné také je, že si nemocnice bude muset vzít dlouhodobý úvěr.

Další finance získá z národních i evropských dotací. Díky nim zmodernizuje současná oddělení, navýší výkonnost, tím udrží plánovaný zisk a může našetřit víc peněz.

Větší část nákladů na stavbu polybloku ale uhradí Zlínský kraj. Odložených má na to asi 2,7 miliardy korun. Musí však vyřešit, jak konkrétně je převede. Pozemky v areálu totiž vlastní nemocnice, tudíž na nich může stavět pouze ona. Pokud by ale investorem byl kraj, nové budovy by patřily jemu a nemocnice by musela za jejich užívání platit nájem.

Jak to vyřeší, musí hejtmanství vědět už brzy, protože v příštím roce bude špitál potřebovat z krajské našetřené sumy miliardu korun na stavbu nového pavilonu porodnice.

2. Jaké budou pokoje?

Budoucí podoba centrálního polybloku urgentní medicíny v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně.

Do plánování polybloku urgentní medicíny se zapojili i lékaři. „Dává nám to komplexně smysl. Je dobře řešený příjezd akutních pacientů, logistika i návaznost péče,“ podotkl primář urgentního příjmu Michal Pisár.

V první etapě se bude pavilon skládat z pěti propojených budov o pěti patrech s heliportem na střeše a parkovištěm v podzemí. Dohromady jde o 245 tisíc kubíků obestavěného prostoru. V budově bude sídlit devět oborů, z toho šest lůžkových – interna, neurologie, kardiologie, traumatologie, chirurgie a neurochirurgie. Každý z nich bude mít minimálně jednu stanici pro ležící pacienty v posledních dvou patrech, každá bude mít 30 lůžek.

Dohromady to znamená místo pro 270 pacientů, kteří se budou léčit ve čtyřech jednolůžkových a třinácti dvoulůžkových pokojích s vlastním sociálním zařízením.

V budově také bude pět jednotek intenzivní péče, dohromady budou mít 55 lůžek a sedm operačních sálů s vlastním dospávacím pokojem. Další tři obory jsou nelůžkové – urgentní příjem, zobrazovací metody a sterilizace. Právě tady budou soustředěné nejmodernější přístroje, jako je magnetická rezonance, CT, rentgeny, ultrazvuk a podobně.

3. Jak se změní doprava?

Budoucí podoba centrálního polybloku urgentní medicíny v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně

Zásadní změnu přinese chystaný obchvat Zálešné, na který bude nemocnice napojená. Otázkou je, kdy bude hotový, proto existují dvě varianty příjezdu k novému pavilonu. Za současného stavu se nic nezmění a do areálu bude vjezd buď hlavní bránou, nebo u 21. pavilonu.

V případě obchvatu vznikne v těchto místech nové napojení, které areál více otevře. Tím se mají zmenšit kolony při výjezdu. Co se týče parkování, pod novým pavilonem se vytvoří prostor pro 204 vozů. Auto půjde stále nechat na stávajícím nadzemním parkovišti u budovy ředitelství s kapacitou téměř 200 míst, další vznikne pod zmíněným novým pavilonem porodnice.

Počet pacientů i personálu se dramaticky měnit nemá, proto bude navýšení počtu parkovacích míst znatelné. Nemocnice chce navíc přidat zastávku MHD na Havlíčkovo nábřeží, jehož rekonstrukci chystá magistrát. Lidé se díky tomu dostanou blíž k některým oddělením a nebudou potřebovat přijet autem.

4. Omezí stavba oddělení?

Budoucí podoba centrálního polybloku urgentní medicíny v Krajské nemocnici T. Bati ve Zlíně

Dopady stavebních prací při stavbě polybloku na chod oddělení a pohodlí pacientů mají být minimální. Žádné uzavření oddělení, které by znamenalo výrazné omezení péče a výkonnosti, se nechystá.

Podle Hrdého stavební firma vymezí plochu, která je mimo základní logistické trasy. Tím by se měla vyhnout jakémukoli omezení. Také všechny vjezdy i prostory pro pěší zůstanou zachované.

„Každá stavba obtěžuje okolí, tak to je. Ale zkušenost z Uherského Hradiště je, že mnohem více obtěžující pro okolí bývá demolice budov, ne stavba,“ doplnil Hrdý.

5. Co kritizuje krajská opozice?

Budova ředitelství Krajské nemocnice T. Bati ve Zlíně, ve které sídlí také ředitelství Krajské hygienické stanice Zlínského kraje, má za sebou rekonstrukci. (leden 2023)

Proměna Baťovy nemocnice je dlouhodobě velké téma. Bývalý hejtman Jiří Čunek (KDU-ČSL) ji chtěl postavit „na zelené louce“ ve zlínské části Malenovice, což mezi zastupiteli vzbudilo emoce a záměr nakonec prošel jen těsně.

Ani současný návrh není přijímaný všemi stranami. Opozice na posledním jednání znovu žádala zpracování studie porovnávající obě varianty: opravu, či stavbu nového špitálu.

A na tom trvá. „Máme tady nedokončenou studii. Chybí nám ekonomické analýzy, řešení dopravního systému i srovnání obou variant,“ komentoval Čunek. „Tento projekt je navíc naprosto nevhodný. Není to nemocnice jednadvacátého, ale minulého století. Nikdo nevěří, že kraj dodrží časovou osu,“ dodal.

Upozornil, že město Zlín stále neschválilo změnu územního plánu, která by stavbu v urbanisticky cenné části nemocnice umožnila. Podle lékaře a zastupitele Miroslava Adámka (STAN) jsou zase aktuálním trendem jednolůžkové pokoje a to by měl kraj také dodržet. Oba také poukázali na komplikovanou dopravu v okolí areálu.