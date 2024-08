Začíná Barumka. Atraktivní rychlostní zkouška uzavře střed města a omezí dopravu

A se svým otcem měli v hlavách plány, jak trasu rychlostní zkoušky v ulicích Zlína pozměnit. „Uvažovali jsme, že bychom okruh rozšířili dál do areálu Svitu. Ale tam je velká zástavba a nebylo by tam tolik diváckých míst,“ popsal Regner mladší.

Šlo také o bezpečnost, protože lidé před budovami by v případě nehody neměli kam uskočit. Následky by tak mohly být mnohem horší. „Když jsme řešili možnost rozšíření na opačnou stranu města, tak z toho sešlo, protože bychom příliš zablokovali Zlín a jeho hlavní ulice. Sami jsme si to tak vyhodnotili,“ konstatoval Regner.

Klíčové totiž je, aby ani během Barumky nebyl narušený provoz na dvou hlavních silničních tazích a život v obytných částech. I proto sešlo z nápadu, aby trať vedla přes sídliště Jižní Svahy, kde je stoupání s táhlými dlouhými zatáčkami.

„Kdybychom tuto komunikaci využili, spoustu lidí bychom na sídlišti uzavřeli. Navíc bychom se museli vracet jinudy, takže bychom zablokovali skoro celý Zlín,“ poznamenal Regner starší, který je dnes předsedou organizačního výboru soutěže. „Nebylo by to ani moc pěkné. Nechceme ukazovat sídliště, ale baťovskou architekturu. Proto trať vede v areálu kolem opravených budov 14, 15 a 21,“ dodal jeho syn.

V 70. letech se v rámci Barum rally jezdil okruh kolem pneumatikárny Barum (tehdy nesla název Rudý říjen) v Otrokovicích. Rychlostní test vedl také od zoologické zahrady Lešná do Štípy, Kostelce a zpátky k Lešné. „Jakmile se dostavěl nadjezd na Jižní Svahy, k uspořádání závodů se přímo nabízel. Autobusové nádraží je zase dobrá divácká zóna, taková aréna,“ podotkl Regner starší.

Z pohledu divácké atraktivity a prostředí je podle organizátorů soutěže současný tříkilometrový městský okruh ideální.

Uzavírky začínají už dnes

Rychlostní zkouška startuje ve Vodní ulici, odkud její trasa vede přes nadjezd do baťovského areálu, na autobusové nádraží a opět na nadjezd, z něhož pokračuje přes Čepkov na Vodní ulici. Tam je i cíl.

Nadjezd, který je hlavní příjezdovou cestou na Jižní Svahy, bude uzavřený v pátek od 16.30 do soboty 1.30 hodin. První jezdec hlavního závodu vyjede na trať ve 21.15 hodin.

Trať se ale zavře už ve čtvrtek v noci od 22.45 do pátku 1.30 hodin. „Běžným motoristům i MHD bude sloužit objízdná trasa po třídě Tomáše Bati do Prštného, kolem hypermarketu Albert, podél Dřevnice ulicí Nábřeží a na křižovatku Gahurova – K Pasekám. Obsluhovány nebudou zastávky MHD U Zámku a Čepkov,“ uvedl mluvčí Dopravní společnosti Zlín–Otrokovice Vojtěch Cekota.

Vlaky z Otrokovic budou pro běžné cestující končit v Prštném, kde mohou přestoupit na trolejbus do centra. Přitom jim revizoři uznají vlakovou jízdenku. Vlaky, které pojedou do stanice Zlín střed, jsou určeny jen fanouškům rally. Během dopravních omezení se totiž nikdo z nádraží nedostane.

Organizátoři divákům radí, aby přišli s předstihem. Půl hodiny před začátkem závodu se na trati nesmí nikdo objevit, což bude letos hlídat větší množství traťových komisařů než loni. Organizátoři mají ale se zlínskými fandy vesměs dobré zkušenosti a potíže nečekají.

Divácká místa na nadjezdu nebo na nádraží

Mezi dobrá divácká místa patří tradičně autobusové nádraží i nadjezd vedle něho, kde je ale počet míst omezený. Lákavé je rovněž okolí startu. Kolem trati jsou i placená místa na soukromých pozemcích.

Pořadatelé za atraktivní městskou rychlostní zkoušku vybírat peníze nehodlají, ačkoliv je pro ně její organizace velmi nákladná. „Chceme, aby lidé nasáli atmosféru rally a abychom si vychovávali fandy,“ vysvětlil ředitel závodů.

Na průběh rychlostní zkoušky bude dohlížet také policie, která nasadí 300 lidí. Bude mít k dispozici rovněž veškerou radarovou techniku na měření rychlosti a vrtulník. „Bude využíván zejména ke koordinaci dopravy, odhalování závažných dopravních přestupků, ale například i k monitorování odstavných parkovišť,“ řekl policejní mluvčí Petr Jaroš.

Policisté zřídili také speciální telefonní linku 974 666 555, na níž lidé získají od čtvrtka do neděle informace o dopravní situaci v kraji.