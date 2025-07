U obce Jablůnka ale nezvládl zatáčku a vyjel z cesty na pole, kde se auto několikrát přetočilo přes střechu. Řidič vyvázl s lehkým zraněním, jeho devatenáctiletá spolujezdkyně však při nehodě zemřela.

Podobných případů se bohužel ve Zlínském kraji stalo více. Česká asociace pojišťoven zmapovala statistiky z let 2010 až 2024 a spočítala, že každá sedmá nehoda v regionu je způsobena nepřiměřenou rychlostí. Celkem jich bylo 7 536 a jde tak o jednu z nejčastějších příčin vážných dopravních nehod. Za posledních patnáct let tady kvůli tomu zemřelo 182 lidí.

„V celé republice ukazují statistiky přes 205 tisíc dopravních nehod s nepřiměřenou rychlostí, které stály život více než tři tisíce lidí. To je, jako kdyby zmizelo celé menší město. Každý z těch životů měl větší cenu než pár minut, které se někdo snažil dohnat,“ podotkl Jan Matoušek, ředitel České asociace pojišťoven.

Spolujezdec má následky do konce života

Mnohdy jde přitom o lidi, kteří nehodu nezavinili. Jako například v roce 2017, kdy opilý 23letý řidič sedl za volant a při pokusu o sjetí z dálnice v rychlosti 140 kilometrů za hodinu boural. Auto se několikrát přetočilo a po nárazu do betonového mostku přeletělo svodidla.

Při nehodě zahynul spolujezdec, další tři utrpěli vážná zranění. Jeden z nich je odkázán na cizí pomoc a ani v budoucnu se o sebe nebude moci sám postarat. Řidič měl v krvi nejméně 1,53 promile alkoholu a u soudu prohlásil, že si nehodu nepamatuje a neví, zda vůz skutečně řídil a nehodu způsobil. Dostal šest let vězení.

„Nepřiměřená rychlost je jednou z nejčastějších příčin dopravních nehod a je zároveň jednou z těch nejtragičtějších,“ potvrdil zlínský policejní inspektor Petr Jaroš.

Motorkáři řádí u Buchlovic

Podle statistik patří mezi nejproblematičtější místa v kraji průtah Buchlovskými kopci po silnici I/50. Rychle tady jezdí nejen běžná osobní vozidla, ale také motorkáři či auta s upraveným motorem.

„Problém silnice přes Buchlovské hory je v terénu a malebnosti krajiny a tom, jak jsou tvarované zatáčky. To svádí všechny k dojmu, že jsou na závodním okruhu, a kvůli tomu jezdí příliš rychle,“ uvedl Zdeněk Patík, koordinátor BESIP pro Zlínský kraj.

Silničáři tady v minulosti dali na cestu drsnější povrch, který je místy barevně odlišený, aby upozornil na zatáčky. Kromě toho vykáceli dřeviny, aby zajistili lepší výhled.

„Situaci to ze začátku trochu zlepšilo, ale za půl roku se to zase vrátilo do starých kolejí. Navíc teď je hluk ze silnice víc slyšet v obci a lidi mají problém ji přejít,“ řekla starostka Starých Hutí Sylvia Kočířová.

„Motorkáři nerespektují nic. Když se k cestě postaví policejní kontroly, chvíli zpomalí, ale po jejich odjezdu zase jezdí rychle,“ popsala s tím, že by přivítala dopravní řešení výjezdu ze Starých Hutí přes křižovatku ke Stupavě. „Je to hodně nepřehledné místo,“ poznamenala.

Web Portál nehod, který vychází z dat pojišťovny Allianz, zmiňuje v souvislosti s častými nehodami kvůli vysoké rychlosti také silnici II/50, která spojuje Bystřici pod Hostýnem a Valašské Meziříčí. Úzká a klikatá cesta tam protíná kopcovitý terén, který je plný zatáček a nepřehledných horizontů. Nepomáhají ani bezpečnostní prvky jako třeba radary či ostrůvky uprostřed cesty, které instalovaly obce.

„Problém je paradoxně v tom, že silnice má kvalitní povrch a svádí k rychlé jízdě,“ popsal Patík. „Vede přes Loukov, kde je sklad Čepro a jezdí tam cisterny. Zkušený řidič ví, že na téhle silnici ji těžko předjede, takže jede za ní. Někdo méně trpělivý ale zkouší předjíždět a pak to může dopadnout tragicky.“

U Bezměrova pomohl objezd

Nebezpečná je i další silnice vedoucí do Valašského Meziříčí, tentokrát v úseku z Jablůnky, kde se stala nejen v úvodu zmíněná nehoda. „Je to podobné jako u cesty do Bystřice. Dá se tam jet relativně rychle a předjíždět, ale desetkrát vám to vyjde a pojedenácté to v hustém provozu může skončit tragédií,“ upozornil Patík.

Podle něj je častou kombinací mladý řidič, starší auto, večerní jízda a kamarádi ve vozidle. „Když mladý řidič jede sám do školy, je to bez problémů, ale když o víkendu veze kamarády na zábavu, může mít tendenci se předvádět,“ uvedl koordinátor BESIP. „Staré auto dnes koupíte za jednu výplatu, ale často tomu odpovídá i jeho technický stav.“

Některá místa v kraji už však nejsou tak kolizní jako dříve. V křižovatce u Bezměrova na Kroměřížsku dlouhá léta platilo, že rozjetá auta nedávají přednost vozům na hlavní cestě. Poté, co nebezpečné křížení nahradil kruhový objezd, počet závažných nehod klesl.

„Dlouhodobě si o podobné řešení říká i křižovatka u nedalekých Střílek,“ zmínil Patík. Křižovatka je tam poměrně široká, ale řidiči mířící od Buchlova moc nedodržují předepsanou sedmdesátku a z kopce jedou daleko rychleji.

„Když tam řidič přijede a rozhlédne se, uvidí motorku v dálce jako malou tečku a myslí si, že projede. Jenže ta tečka se může řítit 160 kilometrů v hodině a pak je na místě daleko dříve,“ dodal expert s tím, že se zde nabízí zavést úsekové měření.