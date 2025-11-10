V obytné čtvrti na Zlínsku hořelo terénní auto, kvůli závadě na topení

  9:52,  aktualizováno  9:52
Požár osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu likvidovali profesionální hasiči ze stanice Otrokovice spolu s dobrovolnou jednotkou z Napajedel. Podle vyšetřovatele byla příčinou vzniku požáru technická závada na nezávislém topení.
U požáru osobního automobilu v Napajedlech na Zlínsku v sobotu zasahovali profesionální hasiči ze stanice Otrokovice spolu s dobrovolnou jednotkou z Napajedel. (8. listopad 2025) | foto: HZS Zlínského kraje

Na ulici v obytné čtvrti rodinných domků v Napajedlech na Zlínsku začalo hořet starší terénní auto značky Land Rover.

„V době příjezdu na místo byl již plameny zasažen celý motorový prostor vozidla. Hasiči ihned nasadili dva vysokotlaké proudy vody a požár dostali brzy pod kontrolu,“ uvedla mluvčí hasičů Lucie Javoříková.

Vyšetřovatel hasičů, který byl také na místě události, jako příčinu vzniku požáru stanovil technickou závadu v prostoru nezávislého topení vozidla. Škoda způsobená požárem se vyšplhala na 75 tisíc korun, stejná hodnota byla zásahem uchráněna.

Jelikož auto v době vzniku požáru stálo a nikdo v něm nebyl, událost se obešla bez zranění.

