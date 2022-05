Zlín chce stavět byty v průmyslové zóně, tamní firmy jsou proti

Výrobní část areálu by se tak nemohla rozšiřovat, což se nelíbí řadě podnikatelů, kteří mají v zóně své firmy.

„I přesto, že se nás magistrát snažil ubezpečit, že výroba bude fungovat v nezměněném objemu dál, znamenalo by to podle nás likvidaci zdejšího podnikání. Nemohli bychom se rozvíjet,“ obává se Daniel Tkáč, majitel firmy Taš-Stappa, jež v areálu působí přes dvacet let a zaměstnává zhruba 100 lidí.

Návrh změny, jejíž veřejné projednání se uskutečnilo na radnici koncem dubna a nespokojení podnikatelé na něm sdělili své výhrady, hovoří o tom, že stávající výroba zůstane zachovaná.

„Změna umožňuje kromě bydlení a občanského vybavení také komerční zařízení, služby a nerušící výrobu. Nebylo by možné objemově rozvíjet těžkou výrobu,“ upřesnil vedoucí oddělení prostorového plánování magistrátu Ivo Tuček.

„Nečekali jsme, že může dojít k něčemu takovému. I naše společnost má pořízené plochy pro budoucí rozvoj,“ zlobí se Tkáč. Podle něho by nápad způsobil podnikatelům obrovské škody, které by pak mohli po městu soudně vymáhat.

„V krátkodobém horizontu by to pro nás znamenalo dramatické snížení hodnoty firmy, výraznou komplikaci při jednání s bankami a zastavení rozvoje. Ve střednědobém horizontu by to mělo za následek konec podnikání,“ tvrdí ředitel tamní společnosti ACE-Tech Jan Vrba „Pracujeme na projektu nové výrobní haly, která by přinesla dalších 15 až 20 pracovních míst,“ dodal.

Areál Rybníky má 25 hektarů a slouží k výrobě přibližně sto let od baťovské éry. Zhruba polovinu pozemků tam vlastní společnost Cream a s ní spřízněné firmy, jež o změnu požádaly. Týkaly se ale jen jejich pozemků, nikoliv celého areálu. „Možná by bylo dobře, kdyby došlo k redukci rozsahu změny tak, aby vyhovovala všem,“ řekl ředitel Creamu Martin Jarolím.

Vedení města nemá jednotný názor

Podle něho by se dalo uvažovat o změně na bydlení ve východní části blíže centru města, v západní už ne. Cream tam plánuje výstavbu tří velkých hal.

Podle Tučka se změna chystá plošná, protože to odpovídá metodice pořizování změn územního plánu, aby se areál, co se týká využití ploch, příliš nedrobil. Město přípravu změny schválilo už v roce 2020, jeho vedení však na ni nemá jednotný názor.

„Osobně s navrženou změnou nejsem ztotožněný. Budu usilovat o to, aby plocha zůstala jako smíšená výrobní, nebo tam byly vyčleněné vhodně zvolené lokality na západní či východní části, které se hodí pro menší rozvoj bydlení,“ reagoval náměstek primátora Pavel Stojar (STAN), který má na starosti územní plánování a ve funkci je od loňského jara.

„Budeme se snažit najít stabilní řešení pro všechny,“ vzkázal primátor Jiří Korec (ANO). Podle něho tento krok vyvolá diskusi o další budoucnosti areálu, který by měly potkat změny. „Podle odborných návrhů je tato plocha vhodná pro to, aby se z ní stala nová obytná čtvrť s občanským vybavením,“ nastínil. „Je třeba řešit i to, zda město může najít alternativní plochy, kam by se firmy mohly přesunout,“ zmínil.

Zlín si před časem schválil strategii, podle níž by měl mít v roce 2035 až 100 tisíc obyvatel. Dnes jich má zhruba 75 tisíc a potýká se s nedostatkem bydlení.

Bydlení by se muselo přizpůsobit

Pokud by začaly vedle výrobních firem vyrůstat domy, podnikatelé se obývají toho, že by docházelo ke konfliktům kvůli prašnosti, hlučnosti nebo užívání cest. V tomto případě by se ale podle Tučka muselo bydlení přizpůsobit výrobě. „Ten, kdo přichází jako druhý, musí přizpůsobit funkci svému okolí,“ řekl.

Podle podnikatelů z Rybníků by pak byla otázka, zda by vůbec někdo chtěl na takovém místě bydlet. Vadí jim i to, že s nimi zástupci města chystanou změnu předem neprodiskutovali a veřejné projednání se odehrálo ve čtvrtek odpoledne před velikonočními svátky. Takže čtyři ze sedmi dnů pro podání připomínek nebyly pracovní.

„Když se přednedávnem projednávala studie zlepšení dopravní dostupnosti areálu Rybníky, byli osloveni všichni vlastníci. Když se řeší změna územního plánu, která by měla mnohem větší dopad, nebyl osloven nikdo,“ upozornil Vrba.

Město se hájí tím, že postupovalo podle zákona, když změnu oznámilo formou vyhlášky na úřední desce. „Toto je standardní postup,“ řekl Tuček. „Změna územního plánu se dotýká enormního množství lidí a je nepředstavitelné, že bychom jednotlivě oslovovali všechny dotčené subjekty,“ poznamenal.

Kdyby firmy poslaly své připomínky, zpracovatel územního plánu se s nimi bude muset vypořádat. Konečné rozhodnutí budou mít zastupitelé.