Kdo z návštěvníků Podzámecké zahrady někdy procházel podél Dlouhého rybníka směrem k Arcibiskupskému zámku, nezapomene na krásný průhled zahradou přes vodní hladinu na Rybářský pavilon na jeho východním břehu.
Balkon této stavby se však ocitl v havarijním stavu. Díky příspěvku Zlínského kraje se teď arcibiskupství může pustit do opravy.
První stavba Rybářského pavilonu na tomto místě vznikla na konci 18. století, dnešní podoba je ovšem až dílem stavitelů a architektů z arcibiskupského stavebního úřadu Ernesta Králíčka a Antona Kybasta z roku 1865.
„Průčelí stavby je zdobené balkonem podepřeným sloupy, vše ozdobené filigránem z litiny. Podzámecká zahrada byla výkladní skříní Arcibiskupství olomouckého,“ řekla Lenka Křesadlová z Národního centra zahradní kultury Národního památkového ústavu v Kroměříži.
Výjimečná kovová konstrukce
Připomíná, že v zahradě se prezentovalo to nejlepší z arcibiskupského hospodářství a v souladu s touto filozofií byl jemný ornament litinové konstrukce vyroben v arcibiskupských železárnách ve Frýdlantu nad Ostravicí.
Právě tato výjimečná kovová konstrukce se však vlivem sedání podloží na břehu Dlouhého rybníka zdeformovala a popraskala. V dubnu 2025 statik posoudil litinovou konstrukci a konstatoval havarijní stav.
„Pracovníci stavebního oddělení arcibiskupství navázali na práci svých dávných kolegů a připravili projekt stavební obnovy,“ vysvětlila Šárka Brantalová z arcibiskupství, která má projekt obnovy pavilonu na starosti.
V Podzámecké zahradě se podle ní v roce 2025 stal malý zázrak, když bylo ve velmi krátkém čase vydáno stavební povolení a Zlínský kraj vyhodnotil stav stavby jako vážný. Podpořil také snahu arcibiskupství na její záchranu a akci bude spolufinancovat. Na posledním jednání krajského zastupitelstva už byl odsouhlasen dotační příspěvek na opravu balkonu.
Stavební práce budou probíhat i v letošním roce. Do jaké míry omezí provoz kavárny v přízemí, ještě není jasné. „Průhled na Rybářský pavilon v původní kráse se návštěvníkům znovu otevře v roce 2027,“ upozornila Brantalová.
Předloni v květnu představilo arcibiskupství v Podzámecké zahradě zrestaurovaný Čínský pavilon z 19. století na ostrůvku v Divokém rybníce.
Vedle mola rybníka řemeslníci obnovili Trámový pavilon, tedy konstrukci, na které budou popínavé rostliny. Na ostrůvek v Dlouhém rybníku se po desítkách let vrátily takzvané Turecké stany.
6. května 2025